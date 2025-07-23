صراع بين لاتسيو وأتالانتا على مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا صن" اشتعال الصراع بين لاتسيو وأتالانتا من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد.

يذكر أن ويلوند، صاحب الـ21 عاما انتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة من أتالانتا العام الماضي لكنه فشل في إثبات نفسه.

راسموس هويلوند

وأضافت "ذا صن"، أن مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري، معجب كبير بقدرات هويلوند ويراه مناسبا لأسلوب لعبه، أما أتالانتا، فيفكر في استعادة نجمه السابق لتعويض رحيل ماتيو ريتيجي، خاصة مع احتمال مغادرة النيجيري أديمولا لوكمان أيضا قبل إغلاق سوق الانتقالات، وسط اهتمام كبير من قبل إنتر ميلان.

المدرب الجديد لأتالانتا إيفان يوريتش يعتمد على أسلوب مشابه لما قدمه مدرب الفريق السابق جيان بييرو جاسبريني، والذي ساعد هويلوند سابقا على الانفجار والتألق قبل الانتقال إلى إنجلترا.

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