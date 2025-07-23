تشيلسي يتراجع عن طلباته، انفراجة في انتقال كريستوفر نكونكو إلى مانشستر يونايتد

شهدت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب نادي تشيلسي إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية انفراجة.

وذكرت صحيفة "مترو" ان نكونكو الذي انضم إلى البلوز من لايبزيج في صيف 2023 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني لم ينجح في حجز مكان أساسي بالتشكيلة



ولم يشارك نكونكو البالغ من العمر 27 عاما سوي في تسع مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان بديلا غير مستخدم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام ريال بيتيس أواخر مايو/أيار الماضي.

مفاوضات مانشستر يونايتد لضم كريستوفر نكونكو

وبحسب موقع "ذي أتليتيك"، فإن تشيلسي كان يطالب في البداية بـ 65 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نكونكو، لكنه الآن مستعد لقبول عرض بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني فقط.

مانشستر يونايتد كان مهتما بالتعاقد مع نكونكو في ينايرالماضي، لكن اللاعب رفض فكرة الإعارة حينها.

وتلقي اللاعب عروض اخري مثل آرسنال وبايرن ميونخ التي أبدت اهتماما في الشتاء، لكنها لم تتقدم بعروض رسمية لتشيلسي.

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