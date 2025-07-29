رئيس الوزراء: انخفاض الدولار يتطلب انخفاضًا حقيقيًا في أسعار السلع

شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة يستوجب تحركًا سريعًا نحو خفض حقيقي في أسعار السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يلمس هذا الانخفاض بشكل مباشر في الأسعار اليومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار، وذلك بحضور عدد من قيادات الغرف التجارية والصناعية، بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى جانب رؤساء عدد من الغرف النوعية.

وأكد مدبولي أن الحكومة عملت على مدار الأشهر الماضية على ضمان استقرار سوق الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، من خلال التنسيق الكامل مع الجهاز المصرفي، بما مكّن من تلبية جميع احتياجات السوق من العملة الأجنبية.

وأوضح أن تجاوز التحديات الاقتصادية يفرض على الجميع، سواء التجار أو الصناع، مسؤولية المساهمة في ضبط الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار في فترات سابقة كان مرتبطًا بأزمات معينة، ومع انحسار تلك الأزمات أصبح من الضروري أن يكون هناك مسار نزولي للأسعار.

وطالب رئيس الوزراء اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق العاجل مع جميع الغرف لتحديد نسب واقعية لتخفيض أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، في إطار من التوافق والشفافية، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز من الثقة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

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