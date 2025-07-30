الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا

حدود تونس مع ليبيا،
حدود تونس مع ليبيا، فيتو

أعلنت السلطات التونسية تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا لسنة إضافية ابتداء من 29 أغسطس 2025، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية ومكافحة التهريب.

التمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يتعلّق بالتمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداءً من 29 اغسطس 2025.

قرار جمهوري تم بموجبه الإعلان عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة

وكان قد صدر في 29 أغسطس 2013 قرار جمهوري تم بموجبه الإعلان عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة.

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