رئيس جامعة القناة ونائب محافظ الإسماعيلية يشهدان معرض الابتكارات الطلابية (صور)

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، معرض الابتكارات الطلابية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، الذي انعقد هذا العام تحت عنوان "استراتيجيات تعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، تحت رعاية رئيس الجامعة.

تنسيق قطاعات الابتكارات

جاء المؤتمر بإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي من الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ونائب رئيس المؤتمر، فيما تولى تنسيق قطاع الابتكارات الدكتور أحمد شحاته، الذي أشرف على تنظيم معرض ضم مجموعة من الابتكارات النوعية التي تقدم بها طلاب الدراسات العليا والبرامج التطبيقية.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

إشادة بمستوى المشروعات

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر مندور، عن اعتزازه بمستوى المشروعات المقدمة، مؤكدًا أن المعرض جسّد روح الابتكار والتميز العلمي التي تتميز بها جامعة قناة السويس، ومشيرًا إلى أن ما عُرض من نماذج يُعد ثمرة حقيقية لدمج البحث العلمي بالتطبيق العملي، وسعي جاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد الفعاليات السفير الإندونيسي الدكتور لطفي رؤوف، والملحق الثقافي اليمني الدكتور هادي سالم الصبان.

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وشهد فعاليات المعرض الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والدكتورة ماجد هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والمهندس عادل البير، الأمين العام المساعد للجامعة، إلى جانب لفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، الذين أشادوا بمستوى الابتكارات المقدمة وأكدوا على ضرورة دعم هذه المشروعات واستثمار نتائجها في خدمة المجتمع.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

مشاركة من الكلية المصرية الصينية

شهدت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية مشاركة فاعلة بعدد من الابتكارات الرائدة التي عكست قدرة طلابها على توظيف التقنيات الحديثة في معالجة قضايا بيئية وطبية ومجتمعية. من بين هذه الابتكارات.

قدمت الطالبتان آلاء سمير إبراهيم من قسم الميكاترونكس، وسلمى صالح قريش من قسم الاتصالات، نموذجًا ذكيًا للكشف عن أمراض النباتات باستخدام الطائرات بدون طيار والروبوتات المزودة بكاميرات. يعمل هذا النموذج من خلال تصوير أوراق النبات وتحليل الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إرسال النتائج إلى تطبيق ذكي يُتيح التحكم عن بُعد في حركة الدرون والروبوت، ما يمثل خطوة مبتكرة نحو الزراعة الذكية.



جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

وفي مجال الفضاء والتكنولوجيا، قدّم الطالب أحمد محمد سند مشروعًا متكاملًا لتصميم قمر صناعي تعليمي مصغر (ECCAT CubeSat 1)، يهدف إلى دعم الأغراض التعليمية وتوطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر. وتميّز المشروع بدمجه لنظام أمني ومنصة تفاعلية GUI، إلى جانب هيكل ميكانيكي مبتكر يعزز من كفاءة الأداء ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على خوض سوق الفضاء والتقنيات المتقدمة.

كما عرض الطالبان محمد أحمد إبراهيم، ومازن منصور إبراهيم، نموذجًا لمحاكاة بيئة عيادة طبيب الأسنان باستخدام الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، يشمل جهازًا لتحديد الأوردة (Vein Finder Viewer)، ما يتيح تدريبًا عمليًا آمنًا وتفاعليًا للطلاب، ويعزز من جودة العملية التعليمية في مجال الطب.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

وشهد المعرض أيضًا تعاونًا بين كلية العلاج الطبيعي والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية من خلال مشروع مشترك نفذه الطالبان محمود أحمد محمد إسماعيل، ومصطفى سليمان فتحي، تمثل في ابتكار هيكل خارجي (Exoskeleton) يعمل بضغط الهواء، مصمم لاستخدامه في العيادات العلاجية، بهدف دعم تأهيل مرضى اضطرابات الجهاز العصبي العضلي، وتحسين كفاءة التدريب السريري داخل المؤسسات الطبية.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

وأكد معرض الابتكارات على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة الإبداع وريادة الأعمال، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة تسهم في بناء جيل من الباحثين والمبتكرين القادرين على تقديم حلول ذكية ومستدامة لمختلف تحديات المجتمع.





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