بسبب الأوضاع في غزة، الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على إسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع بغزة لكنه امتنع عن تفعيلها اليوم.



وأكدت التقارير أن 10 من أصل 27 دولة أوروبية أيدت مقترح عقوبات على إسرائيل فيما رفضت ألمانيا وإيطاليا.



وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون"

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، إن أعضاء المفوضية الأوروبية ناقشوا مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي، دون تحديد صاحب المقترح.

وأكدت الصحيفة أن "الخطوة الأوروبية تأتي بعد أن صرحت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق يقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر مايو الماضي، حذر "المجمع القومي للعلوم والآداب" في تل أبيب من "شرخ قد يعرض العلوم الإسرائيلية، ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لخطر حقيقي".

وفي 22 يوليو الجاري، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن "الصور القادمة من غزة حيث تستهدف إسرائيل، الفلسطينيين طالبي المساعدات الإنسانية، لا يمكن تحملها".

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