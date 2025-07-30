3 سيناريوهات أمام الفيدرالي الأمريكي اليوم، هل يفاجئ الأسواق ويقرر تخفيض الفائدة؟

يأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب، وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

وكثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكررا ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة، مما جعل المتداولين يترقبون اجتماع اليوم للتعرف على السياسات النقدية للمركزي ومدى تأثير ضغوط ترامب عليه، بحسب إرم بزنس.

مؤشرات الاقتصاد الأمريكي قبل حسم الفائدة

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، على أساس ربع سنوي، بالربع الأول، ما جاء أسوأ مقارنة بالقراءات الأولية التي أظهرت انكماش الاقتصاد بنحو 0.2% فقط «تصب في صالح خفض الفائدة»، ودخل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الولايات المتحدة منطقة الانكماش هذا الشهر، مسجلا المستوى 49.5 نقطة، مع انتعاش قوي لمديري المشتريات الخدمي ليسجل المستوى 55.2 نقطة في يوليو الجاري، «خفض الفائدة»

وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يونيو ارتفاعا بوتيرة فاقت التوقعات، مما يصب في صالح الإبقاء على أسعار الفائدة، كما أظهرت البيانات الرسمية تسارع نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتوقعات، حيث سجل التضخم العام نموًا من 2.4% إلى 2.7% الإبقاء على الفائدة.

ونما معدل التضخم الأساسي إلى 2.9% من 2.8% بشهر مايو، وفي نفس الوقت، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين ليسجل ارتفاعًا بـ2.6% في يونيو، مقابل نمو 3.2% بشهر مايو، «البقاء على الفائدة».

وتمكن الاقتصاد من إضافة وظائف بوتيرة فاقت المتوقع، إذ تمت إضافة ما يعادل 147 ألف وظيفة في يونيو، مقابل توقعات بـ111 ألف وظيفة فقط، بعدما خلق الاقتصاد 144 ألف وظيفة بشهر مايو الماضي، «الإبقاء على الفائدة»، وتباطأ معدل نمو متوسط الأجور في الساعة، على أساس سنوي، ليسجل نموًا بواقع 3.7% بنهاية يونيو، فيما كان من المتوقع نمو المؤشر بنحو 3.9%، إثر تحقيق المؤشر ارتفاعًا بـ3.8% في شهر مايو «خفض الفائدة».

الاتفاقيات التجارية بين أمريكا ودول العالم

يأتي قرار الفيدرالي تزامنا ونجاح إدارة الرئيس ترامب في التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية الكبرى مع الاتحاد الأوروبي واليابان، قبل أيام قليلة من دخول تعريفات يوم التحرير حيز التنفيذ.

رغم وجود تحفظات على الصفقات، وعدم التوصل إي اتفاق نهائي مع الصين التي انتهت جولة ثالثة من التفاوض معها أمس، إلا أن إدارة ترامب نجحت في جلب استثمارات قد تتجاوز قيمتها 1.15 تريليون دولار.



قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إن البنك في موقع يسمح له بخفض سعر الفائدة الأساسية في أقرب وقت خلال شهر يوليو، داعيا إلى عدم المبالغة في تقدير تأثيرات الرسوم الجمركية.

ومن جانبه، أكد عضو الفيدرالي ورئيس فيدرالي شيكاغو أوستن جولسبي قلقه من تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة، محذرا من أنها قد تؤدي لارتفاع تكاليف السلع وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية.

وفي نفس السياق، أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، مزيدا من الحذر بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وتأثير التعريفات الجمركية المحتمل على مؤشرات التضخم، مشيرا لصعوبة خفض الفائدة على المدى القصير.

سيناريوهات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

سوف يتحدث الفيدرالي في كل السيناريوهات عن مخاطر الرسوم الجمركية، وانعكاس الاتفاقات التجارية التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، على وتيرة عدم اليقين بالوقت الراهن.

السيناريو الأول

تثبيت أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير، مع التلميح إلى احتمالية تيسير السياسة النقدية باجتماع سبتمبر أو ديسمبر المقبلين، وتتبع تحركات التضخم بعد ذلك، ومن المرجح أن تشهد الأسهم الأمريكية ارتفاعا، مع صعود الذهب والنفط، على حساب انخفاض الدولار، وارتفاع نظائره من العملات الرئيسية.

السيناريو الثاني

يتمثل في إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة مجددا، والتأكيد على نهج الانتظار والترقب، وسط ضبابية البيانات، وأن الاقتصاد وسوق العمل في وضع جيد ويسمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن تتضح تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم والاقتصاد، وصدور مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا.

تتأثر الأسهم الأمريكية سلبا إلى حد ما، نظرا لأن موسم الأرباح هو اللاعب الرئيس حاليا، فيما قد يصعد الدولار على حساب هبوط نظائره من العملات الرئيسية الأخرى، والذهب والنفط الخام.

السيناريو الثالث

خفض الفائدة، وهو سيناريو مفاجئ، وفيه سيؤكد الاحتياطي الفيدرالي على استقلالية قرارات السياسة النقدية بعيدا عن سياسات البيت الأبيض، في محاولة لتجميل الصورة، وتهدئة مخاوف الأسواق، وفي هذا السيناريو سيتراجع الدولار بقوة، بينما سترتفع الأسهم والذهب والأصول المقومة بالدولار، مع تزايد التوقعات أن يبدأ الفيدرالي سلسلة عنيفة من التخفيضات.



عوائد السندات الأمريكية

انخفضت عوائد سندات الخزانة، التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار، بشكل حاد مع استعداد المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومجموعة من البيانات الرئيسة.

تنتظر الأسواق إلى جانب قرار الفيدرالي، تقرير الوظائف لشهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، وفي غضون ذلك بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.333%.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في اجتماع يونيو الماضي، بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% و4.5%، بعدما خفضته 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.