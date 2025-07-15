تراجع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية وسط ضغوط ترامب على الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متخليا عن مستويات الـ98 نقطة، في ظل ترقب السوق لإصدار بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية وتأثيرها على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نهاية الشهر.

أبرز تحركات الدولار أمام العملات

انخفض المؤشر الرئيسي للدولار مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 98 نقطة، وتراجع المؤشر بأكثر من 8% منذ إعلان الرئيس ترامب سياسة الرسوم الجمركية.

وخسر الدولار نحو 12% من قيمته منذ تنصيب ترامب عام 2023، مقارنة بمستوى 111 نقطة آنذاك.

أداء العملات المنافسة للدولار

صعد اليورو 0.3% إلى 1.1685 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.3446 دولار، كما تراجع الين الياباني 0.2% إلى 147.65 ين للدولار.

الضغوط السياسية وتأثيرها على الدولار

رغم دعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة للدولار في وقت سابق، إلا أن تصريحات الرئيس ترامب انتقدت بشدة رئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث هاجم مستويات الفائدة المرتفعة (4.25%-4.50%) وطالب بخفضها إلى 1%.

وأشار محللون إلى أن هذه الانتقادات قد تعزز الدعوات لإجراء تغييرات في قيادة الفيدرالي.

توقعات السياسة النقدية

أكد باول أن الفيدرالي سينتظر تقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض الفائدة، متجاهلًا ضغوط ترامب.

وتتوقع الأسواق خفض الفائدة مرتين خلال 2025، مع تكهنات باحتمال ثالث، وأن تحدد بيانات التضخم الصادرة اليوم احتمالية خفض الفائدة في اجتماع يوليو القادم، خاصة إذا أظهرت استقرارا أو ارتفاعا.

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