تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع تقييم تهديد ترامب ضد روسيا

شهدت أسعار الغاز الطبيعي، حالة من التراجع في الأسواق الأوروبية، وسط تقييم المتداولين لتداعيات تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات مالية على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.

ترامب يهدد روسيا بفرض رسوم جمركية

استقرت العقود المستقبلية القياسية قرب 35 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بعدما هدد ترامب بفرض "رسوم جمركية صارمة" تصل إلى نحو 100%، إذا لم تبرم روسيا اتفاقًا ينهي الأعمال العدائية خلال مهلة زمنية مدتها 50 يوما، وحتى الآن، لا يرى المتعاملون في السوق أن هذا الضغط يشكل عائقا كبيرا أمام صادرات موسكو من الطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.

العقوبات، التي صرح مسؤول في البيت الأبيض بأنها قد تأتي إما في صورة عقوبات ثانوية أو رسوم جمركية، ستستهدف الدول التي تستورد الإمدادات الروسية مثل الهند والصين.

وفي حال تطبيقها، فإنها قد تُقيد تدفقات الطاقة العالمية، مما يعقد جهود أوروبا لتكوين احتياطيات كافية من الغاز قبل حلول فصل الشتاء.

كما ساهمت مهلة الـ50 يوما في تهدئة المخاوف الأكثر إلحاحًا بشأن الإمدادات.

مخاوف أوروبية من موسم الشتاء

يراقب المتداولون عن كثب جهود أوروبا لتخزين الوقود، بعدما انخفضت مستويات المخزون إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات خلال الشتاء الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة نتيجة موجات الحر في آسيا، التي رفعت بدورها الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما يهدد بتصاعد المنافسة العالمية على هذا الوقود الحيوي.

رغم أن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الرئيسية في شمال غرب أوروبا لا تزال تفوق مستويات العام الماضي، إلا أن الأحجام انخفضت خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، سجل بر الصين الرئيسي وتايوان تعافيا في حجم المشتريات الأسبوعية، بحسب بيانات "بلومبرج إن إي إف".

وتراجعت العقود المستقبلية لأقرب شهر في سوق الغاز الهولندية، والتي تعد مؤشرًا مرجعيًا لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1.1% لتسجل 35.07 يورو لكل ميغاواط في الساعة عند 8:48 صباحًا بتوقيت أمستردام.

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