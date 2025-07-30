وقع في منطقة دائرة النيران، شراقي يكشف سر خطورة زلزال روسيا وأمريكا اليوم

زلزال روسيا وأمريكا اليوم، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن خطورة مركز الزلزال، الذي ضرب مناطق شاسعة تمتد من روسيا وألاسكا وهاواي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، واليابان أيضًا.

مركز زلزال اليوم في روسيا وأمريكا

وأكد الدكتور عباس شراقي خطورة الزلزال الذي وقع في سواحل كل من: روسيا وأمريكا واليابان، موضحًا سبب خطورة الزلزال، حيث أشار إلى أن مركز الزلزال يقع بين 3 صفائح للقشرة الأرضية (صفيحة المحيط الهادي، والأوروأسيوية، والصفيحة الفلبينية).

مركز زلزال روسيا الأقوى في العالم، فيتو



وكشف الدكتور عباس شراقي أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال جزء منها يسمى “دائرة النيران”، حيث اشتهرت بنشاط بركاني مصحوبًا بزلازل، هي الأولى على مستوى العالم في الزلازل.

وقال الدكتور عباس شراقي عن الزلزال الذي ضرب روسيا وأمريكا واليابان: "زلزال عنيف بقوة 8.7 درجة يضرب أقصى شرق روسيا، ضرب قبل فجر اليوم 30 يوليو 2025 الساعة 2:24 بتوقيت القاهرة، زلزال عنيف بقوة 8.7 درجة على مقياس ريختر، وهي من أقصى الدرجات قوة (Great) وعمق ضحل 18 كم"

وأضاف عباس شراقي أن الزلزال "أعقبه عدة زلازل تابعة قوية 7، 6.9 / 6.3، 6 درجات، وحوالى 30 زلزالا بقوة أكثر من 5 درجات، ونتج عن هذه السلسلة من الزلازل القوية موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في أقصى شرق روسيا، وتمتد إلى معظم سواحل المحيط الهادى، حوالى 6 ساعات من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية".

خطورة زلزال اليوم في روسيا وأمريكا

وعن قوة زلزال اليوم، قال الدكتور عباس شراقي: "يعد هذا الزلزال الأقوى على سطح الأرض منذ زلزال اليابان 11 مارس 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجة شمال شرق اليابان على عمق 24 كم، مما تسبب في حدوث تسونامي مدمر بارتفاع أمواج تعدى 40 مترا، وراح ضحيته حوالى 20 ألف يابانى، والسادس عالميا منذ أكثر من 100 عام، وتعادل قوته نحو مليار طن متفجرات أو 17 ألف قنبلة هيروشيما".

زلزال مدمر وتسونامي في روسيا وأمريكا، فيتو



وعن خطورة زلزال اليوم في روسيا وأمريكا، أكد الدكتور عباس شراقي أن "مركز الزلزال يقع بين 3 صفائح للقشرة الأرضية، هي صفيحة المحيط الهادي والأوروأسيوية والصفيحة الفلبينية، وهذه المنطقة جزء مما يسمى دائرة النيران لما اشتهرت به من نشاط بركانى مصحوبا بزلازل هي الأولى على مستوى العالم".



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