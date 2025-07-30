صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

مشاهد مرعبة لأقوى زلزال في العالم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرعبة لأخطر وأقوى زلزال ضرب العالم في القرن الـ21، والذي وقع اليوم الأربعاء، وضرب مناطق شاسعة تمتد من روسيا وألاسكا وهاواي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

تحذيرات من تسونامي مدمر يضرب هاواي

كما صدرت تحذيرات عاجلة من تسونامي مدمر يضرب هاواي، بسبب الزلزال المدمر والخطير الذي ضرب روسيا وأمريكا، ويُعد هذا الزلزال الأضخم منذ أكثر من 60 عامًا تقريبًا.

أقوى زلزال في القرن الـ21 يضرب مناطق شاسعة تمتد من روسيا وألاسكا وهاواي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

تحذيرات عاجلة من تسونامي مدمر.

يُعد هذا الزلزال الأضخم منذ أكثر من 60 عامًا.



في المقطع: فوضى مرورية تشهدها جزيرة هاواي التابعة… pic.twitter.com/lthhOPiNsS — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 30, 2025



وأظهرت المقاطع المتداولة للزلزال حالة من الفوضى المرورية، التي شهدتها جزيرة هاواي التابعة للولايات المتحدة، مع تدافع الآلاف نحو المناطق المرتفعة بسبب التهديد المخيف بحدوث تسونامي.

🚨⚡️عـاجل وخطير:



زلزال مدمّر بقوة 7.9 يضرب مدينة سيفيرو-كوريليسك في جزر الكوريل الروسية، ويُعدّ من أقوى الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011!



السلطات الروسية تُصدر تحذيرات من تسونامي وتبدأ بإخلاء السكان، وفق ما أعلنه حاكم منطقة سخالين فاليري ليمارينكو.



فرق الطوارئ في حالة… pic.twitter.com/7yWaE0i3X2 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 30, 2025

وكشفت مراصد الزلازل في روسيا أن زلزال كامتشاتكا ، الذي ضرب المنطقة، من أعنف الزلازل والأقوى منذ عام 1952، وبلغت قوته 8.7 بمقياس ريختر، وضرب منطقة ييليزوفسكي في كامتشاتكا، وقد تصل الهزات الارتدادية للزلزال إلى 7.5 درجة بمقياس ريختر، ومتوقع حدوثها خلال الشهر المقبل.

زلزال كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عقد

ويُعد زلزال كامتشاتكا هو "أقوى زلزال منذ عقد"، حسبما قال حاكم كامتشاتكا، حيث يجرى اليوم تفتيشات للمرافق الحيوية (مدارس، ومستشفيات، ورياض أطفال)، بعد انهيار جدار في روضة أطفال، دون وقوع إصابات.

🚨⚡️ عـاجل:



تسونامي بارتفاع 4 أمتار يضرب سواحل كامتشاتكا بعد زلزال قوي بلغت شدته 8.5 درجات!



السلطات الروسية تصفه "حدث فريد" في تاريخ المنطقة، وتحذر من هزات ارتدادية قادمة.



الموجة العاتية رُصدت قرب الساحل، وحالة طوارئ مستمرة في المنطقة. 🌊🇷🇺 pic.twitter.com/XG5eCMUSFF — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 30, 2025



وفي بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي بلغت شدة الاهتزاز للزلزال من 7 إلى 8 درجات بمقياس ريختر، وهناك تحذيرات، أصدرتها السلطات الروسية، من حدوث تسونامي، وصدرت التحذيرات لكامتشاتكا، وجزر الكوريل، وشرق اليابان، وألاسكا، وكاليفورنيا، وأوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحدثت أول موجة تسونامي، ضربت سيفيرو- كوريليسك في روسيا، وأغرقت جزءًا من مستوطنة ومنشأة صيد الأسماك "أليد"، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 ريختر مدينة سيفيرو-كوريليسك في جزر الكوريل الروسية، ويُعدّ من أقوى الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011!

🚨⚡️زلزال كامتشاتكا – ما نعرفه حتى الآن:



- زلزال بقوة 8.7 يضرب كامتشاتكا – الأقوى منذ عام 1952.

- هزات ارتدادية قد تصل إلى 7.5 متوقعة خلال الشهر المقبل.

- حاكم كامتشاتكا: "أقوى زلزال منذ عقد".

- تفتيشات جارية للمرافق الحيوية (مدارس، مستشفيات، رياض أطفال).



- انهيار جدار في روضة… pic.twitter.com/78QIoMIAdm — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 30, 2025

مشاهد مرعبة لموجات تسونامي في روسيا

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لموجات تسونامي، التي تضرب الساحل قبالة كامتشاتكا، بعد زلزال بقوة 8.7 ريختر، ضرب المنطقة، والذي يُعد الأقوى منذ عام 1952، وقد تستمر الهزات الارتدادية للزلزال المدمر لمدة نحو شهر وتصل إلى 7.5 درجات.

The first of many flights bound for the Hawaiian Islands are now returning to LAX due to the tsunami warning. First up: Delta Air Lines Flight 311 to Kailua-Kona just touched back down at LAX after nearly 4 hours in the air. pic.twitter.com/ngHGWv3KE0 — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) July 30, 2025



وبرغم الزلزال المدمر وتسونامي الذي يضرب المنطقة، لكن وزارة الطوارئ الروسية أكدت أنه لا ضحايا حتى الآن، حيث وقع تسونامي بارتفاع 4 أمتار يضرب سواحل كامتشاتكا بعد زلزال قوي بلغت شدته 8.5 درجات!

ووصفت السلطات الروسية الزلزال المدمر بأنه "حدث نادر" في تاريخ المنطقة، وحذرت من هزات ارتدادية قادمة، ورصدت موجة عاتية بقرب الساحل، وهناك حالة طوارئ مستمرة في المنطقة، حيث أصدرت السلطات الروسية تحذيرات من تسونامي قادم وبدأت بإخلاء السكان، وفق لما أعلنه حاكم منطقة سخالين فاليري ليمارينكو، وفرق الطوارئ في حالة استنفار والموقف "تحت السيطرة" حسبما ذكرت السلطات الروسية.

وأطلقت المراصد تحذير من تسونامي أيضًا في ألاسكا، وإنذار مراقبة في هاواي الأمريكية، حيث وقع مركز الزلزال قبالة ساحل كامتشاتكا.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL



During the earthquake, while doctors were at work 🚑—despite the intense tremors—surgeons at the Oncology Center in Kamchatka continued performing the operation.



The Ministry of Health confirmed that the patient's condition is stable. pic.twitter.com/Mbk93PE2T4 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 30, 2025

كما أظهر مقطع فيديو خلال الزلزال وفي وسط الهزات الشديدة، قيام الجراحين الروس بإجراء عملية جراحية في مركز الأورام بكامتشاتكا، بكل هدوء وظلوا مع المريض حتى النهاية، والآن، المريض بحالة جيدة بحسب وزارة الصحة الروسية.

صرخات الناس وهروب الطيور وتغيير مسار الرحلات

وأظهرت مقاطع الفيديو طائرات لرحلة هاواي وهي تُجبر على العودة في منتصف الطريق، ومنها رحلة ساوثويست 3495 كانت متجهة إلى هونولولو، لكنها غيرت مسارها بسبب تحذير التسونامي، وهبطت مجددًا في لوس أنجلوس بعد أكثر من ساعتين في الجو شركات الطيران توقف الرحلات الواصلة للجزيرة الأمريكية."

🚨 UPDATE 8:01PM (HST): SHOUTS FROM BALCONIES AS HAWAII AWAITS FIRST TSUNAMI WAVES



People are yelling from high-rise balconies along Waikiki Beach, watching the shoreline as the first signs of the tsunami approach. pic.twitter.com/m57Ct2dbHq — HustleBitch (@HustleBitch_) July 30, 2025



تحذير تسونامي في هاواي يُجبر عدة رحلات جوية على العودة إلى لوس أنجلوس! طائرات كانت في طريقها إلى هاواي تغير مسارها الآن. الجزيرة الأمريكية تغلق أجواءها تحسبًا للخطر.

Newport Beach, CA 10 minutes ago.



What do the birds know? #Tsunami pic.twitter.com/fopSbrnaRQ — halion (@0xHalion) July 30, 2025



وظهرت آلاف الطيور، عبر الفيديوهات المتداولة، وهي "تهـرب" من شاطئ نيوبورت في كاليفورنيا الأمريكية، مع اقتراب تهديد التسونامي. وقال شهود العيان أنه "لا حاجة لأصوات الإنذار، فالطبيعة تعرف ما يحدث. الطيور تعرف الخطر ولا تبقى في المكان!"

كما بدأت مياه شاطئ هانالي في هاواي بالانسحاب، والموجة الأولى من التسونامي متوقعة قريبًا، وتم توثيق تراجع كبير للمياه على الكاميرا في منتجع هانالي كولوني، وبعدها انقطع البث المباشر فجأة.

🚨⚡️ بدأت مياه شاطئ هانالي في هاواي بالانسحاب، والموجة الأولى من التسونامي متوقعة قريبًا..



تم توثيق تراجع كبير للمياه على الكاميرا في منتجع هانالي كولوني، وبعدها انقطع البث المباشر فجأة. pic.twitter.com/5iB20669kB — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 30, 2025



وفي هاواي بأمريكا، ظهرت صيحات وهتافات الناس من شرفات الأبنية العالية على شاطئ وايكيكي، بينما ينتظر الناس وصول أول موجات التسونامي، ويراقبون الساحل بترقب وخوف.



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