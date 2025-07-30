صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)
مشاهد مرعبة لأقوى زلزال في العالم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرعبة لأخطر وأقوى زلزال ضرب العالم في القرن الـ21، والذي وقع اليوم الأربعاء، وضرب مناطق شاسعة تمتد من روسيا وألاسكا وهاواي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.
تحذيرات من تسونامي مدمر يضرب هاواي
كما صدرت تحذيرات عاجلة من تسونامي مدمر يضرب هاواي، بسبب الزلزال المدمر والخطير الذي ضرب روسيا وأمريكا، ويُعد هذا الزلزال الأضخم منذ أكثر من 60 عامًا تقريبًا.
وأظهرت المقاطع المتداولة للزلزال حالة من الفوضى المرورية، التي شهدتها جزيرة هاواي التابعة للولايات المتحدة، مع تدافع الآلاف نحو المناطق المرتفعة بسبب التهديد المخيف بحدوث تسونامي.
وكشفت مراصد الزلازل في روسيا أن زلزال كامتشاتكا، الذي ضرب المنطقة، من أعنف الزلازل والأقوى منذ عام 1952، وبلغت قوته 8.7 بمقياس ريختر، وضرب منطقة ييليزوفسكي في كامتشاتكا، وقد تصل الهزات الارتدادية للزلزال إلى 7.5 درجة بمقياس ريختر، ومتوقع حدوثها خلال الشهر المقبل.
زلزال كامتشاتكا أقوى زلزال منذ عقد
ويُعد زلزال كامتشاتكا هو "أقوى زلزال منذ عقد"، حسبما قال حاكم كامتشاتكا، حيث يجرى اليوم تفتيشات للمرافق الحيوية (مدارس، ومستشفيات، ورياض أطفال)، بعد انهيار جدار في روضة أطفال، دون وقوع إصابات.
وفي بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي بلغت شدة الاهتزاز للزلزال من 7 إلى 8 درجات بمقياس ريختر، وهناك تحذيرات، أصدرتها السلطات الروسية، من حدوث تسونامي، وصدرت التحذيرات لكامتشاتكا، وجزر الكوريل، وشرق اليابان، وألاسكا، وكاليفورنيا، وأوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحدثت أول موجة تسونامي، ضربت سيفيرو- كوريليسك في روسيا، وأغرقت جزءًا من مستوطنة ومنشأة صيد الأسماك "أليد"، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 ريختر مدينة سيفيرو-كوريليسك في جزر الكوريل الروسية، ويُعدّ من أقوى الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011!
مشاهد مرعبة لموجات تسونامي في روسيا
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لموجات تسونامي، التي تضرب الساحل قبالة كامتشاتكا، بعد زلزال بقوة 8.7 ريختر، ضرب المنطقة، والذي يُعد الأقوى منذ عام 1952، وقد تستمر الهزات الارتدادية للزلزال المدمر لمدة نحو شهر وتصل إلى 7.5 درجات.
وبرغم الزلزال المدمر وتسونامي الذي يضرب المنطقة، لكن وزارة الطوارئ الروسية أكدت أنه لا ضحايا حتى الآن، حيث وقع تسونامي بارتفاع 4 أمتار يضرب سواحل كامتشاتكا بعد زلزال قوي بلغت شدته 8.5 درجات!
ووصفت السلطات الروسية الزلزال المدمر بأنه "حدث نادر" في تاريخ المنطقة، وحذرت من هزات ارتدادية قادمة، ورصدت موجة عاتية بقرب الساحل، وهناك حالة طوارئ مستمرة في المنطقة، حيث أصدرت السلطات الروسية تحذيرات من تسونامي قادم وبدأت بإخلاء السكان، وفق لما أعلنه حاكم منطقة سخالين فاليري ليمارينكو، وفرق الطوارئ في حالة استنفار والموقف "تحت السيطرة" حسبما ذكرت السلطات الروسية.
وأطلقت المراصد تحذير من تسونامي أيضًا في ألاسكا، وإنذار مراقبة في هاواي الأمريكية، حيث وقع مركز الزلزال قبالة ساحل كامتشاتكا.
كما أظهر مقطع فيديو خلال الزلزال وفي وسط الهزات الشديدة، قيام الجراحين الروس بإجراء عملية جراحية في مركز الأورام بكامتشاتكا، بكل هدوء وظلوا مع المريض حتى النهاية، والآن، المريض بحالة جيدة بحسب وزارة الصحة الروسية.
صرخات الناس وهروب الطيور وتغيير مسار الرحلات
وأظهرت مقاطع الفيديو طائرات لرحلة هاواي وهي تُجبر على العودة في منتصف الطريق، ومنها رحلة ساوثويست 3495 كانت متجهة إلى هونولولو، لكنها غيرت مسارها بسبب تحذير التسونامي، وهبطت مجددًا في لوس أنجلوس بعد أكثر من ساعتين في الجو شركات الطيران توقف الرحلات الواصلة للجزيرة الأمريكية."
تحذير تسونامي في هاواي يُجبر عدة رحلات جوية على العودة إلى لوس أنجلوس! طائرات كانت في طريقها إلى هاواي تغير مسارها الآن. الجزيرة الأمريكية تغلق أجواءها تحسبًا للخطر.
وظهرت آلاف الطيور، عبر الفيديوهات المتداولة، وهي "تهـرب" من شاطئ نيوبورت في كاليفورنيا الأمريكية، مع اقتراب تهديد التسونامي. وقال شهود العيان أنه "لا حاجة لأصوات الإنذار، فالطبيعة تعرف ما يحدث. الطيور تعرف الخطر ولا تبقى في المكان!"
كما بدأت مياه شاطئ هانالي في هاواي بالانسحاب، والموجة الأولى من التسونامي متوقعة قريبًا، وتم توثيق تراجع كبير للمياه على الكاميرا في منتجع هانالي كولوني، وبعدها انقطع البث المباشر فجأة.
وفي هاواي بأمريكا، ظهرت صيحات وهتافات الناس من شرفات الأبنية العالية على شاطئ وايكيكي، بينما ينتظر الناس وصول أول موجات التسونامي، ويراقبون الساحل بترقب وخوف.
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