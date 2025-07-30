الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب زلزال روسيا، إخلاء محطة فوكوشيما النووية في اليابان

محطة فوكوشيما، فيتو
محطة فوكوشيما، فيتو

أعلنت شركة تيبكو المشغّلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شرق اليابان، أنّ كلّ العاملين في هذه المنشأة التي تعرّضت لحادث نووي في 2011 تمّ إجلاؤهم، اليوم الأربعاء، بسبب خطر حدوث تسونامي جراء زلزال ضخم وقع قبالة الساحل الروسي. 

رصد أي أمر غير طبيعي في المحطة النووية

وقال متحدث باسم تيبكو: «لقد أجلينا جميع العمّال والموظفين»، مؤكّدًا «عدم رصد أيّ أمر غير طبيعي» في المحطة النووية الجاري تفكيكها منذ تضرّرها في 2011 جراء زلزال وتسونامي تاريخيين.

وأغلقت سلطات جزر الكوريل الروسية، اليوم الأربعاء، المنشآت التعليمية والثقافية والرياضية جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وكانت السلطات في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا، أعلنت، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت موجات تسونامي في إلحاق أضرار بالمباني وتسببت في فيضانات.

إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال الكوريل

وقالت حكومة سخالين في بيان: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال الكوريل التي وقع فيها زلزال وتسونامي اليوم".

وقال رئيس بلدية منطقة جزر الكوريل الشمالية الروسية، اليوم: إن “الجميع هناك تم إجلاؤهم إلى مكان آمن”.

اجتماع أزمة مع المسئولين

وذكر رئيس البلدية ألكسندر أوفسيانيكوف، في اجتماع أزمة مع المسئولين: "كان هناك وقت كافٍ، ساعة كاملة، لذا تم إجلاء الجميع، وجميع الناس في منطقة آمنة من التسونامي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محطة فوكوشيما إخلاء محطة فوكوشيما محطة فوكوشيما اليابانية النووية

مواد متعلقة

تحذيرات عالمية من "تسونامي" خطير بعد زلزال كامتشاتكا واليابان تخلي محطة فوكوشيما النووية

بعد 14 عامًا على كارثة فوكوشيما، اليابان تستعد لبناء أول مفاعل نووى جديد

منتخب القاهرة يفوز بخماسية نظيفة على فوكوشيما في بطولة طوكيو الدولية

الأكثر قراءة

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

وقع في منطقة دائرة النيران، شراقي يكشف سر خطورة زلزال روسيا وأمريكا اليوم

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads