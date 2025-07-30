بعد مفاوضات الزمالك وبيراميدز.. كيف تفكر إدارة الأهلي لحل أزمة أحمد عبد القادر؟

تعقدت الأمور بين إدارة النادي الأهلي وأحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رغبة الأخير في فسخ التعاقد مع الأحمر.

ومع تأكد إدارة الأهلي من أن هناك مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز مع اللاعب، قرر مسئولو القلعة الحمراء التمسك بأحمد عبد القادر حتى إيجاد عرض مناسب له، مع شرط العودة للأهلي عقب انتهاء إعارته لأي نادٍ.

تفكير الأهلي في حل أزمة عبد القادر

إدارة الأهلي أبلغت خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بعودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات بشكل مؤقت حتى إيجاد حل للأزمة.

وتفكر إدارة الأهلي في بقاء اللاعب مع الدخول في التدريبات الجماعية مع الفريق مع إقناع ريبيرو بمنح عبد القادر فرصة للمشاركة في المباريات الودية لإعداده للموسم الجديد خاصة أن اللاعب لا يشارك في التدريبات الجماعية مع المدرب الإسباني.

وفي السياق ذاته، تنتظر إدارة الأهلي عرض نادي القادسية السعودي لضم أحمد عبد القادر إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما ذكره وكيل اللاعب لإدارة الأهلي.

وأكد المصدر أن القادسية أصبح أحدث الأندية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب، لينضم بذلك إلى قائمة المهتمين بضمه مع ناديي الحزم السعودي والوكرة القطري.

وتكمن أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي في كونه يرغب في الرحيل مجانا عن الفريق ورفض الدخول في أي صفقات تبادلية، مع تراجع اللاعب عن إتمام صفقة الرحيل إلى أحد الأندية السعودية مؤخرا.

أحمد عبد القادر يرد على شائعة رحيله

فيما أصدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام بشأن ما تردد عن رحيله عن الأهلي.

وجاء بيان عبد القادر كالتالي:

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