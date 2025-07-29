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محافظات

محافظ الوادى الجديد يعلن الانتهاء من إجراءات تسليم محطة تنقية المياه بقرية بولاق

محطة مياه الشرب،
محطة مياه الشرب، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية بولاق بمركز الخارجة بطاقة 100 لتر/ الثانية، استعدادًا للتشغيل ودخول الخدمة، ضمن 14 محطة مستهدف تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

وأكد الزملوط إلى أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات تباعًا بالتنسيق بين الهيئة والشركة، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى الوادي الجديد.

استعدادات لتسليم ١٤ محطة مياه شرب
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط استعدادًا للتشغيل دخول الخدمة، ضمن ١٤ محطة مستهدف تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

وأكد الزملوط إلى أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، مشيرًا إلى أنه جاري تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة القادمة على أن يتم تسليم باقي المحطات المتبقية تباعًا بالتنسيق بين الهيئة والشركة.

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