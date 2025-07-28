"تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة والشباب" في جلسة حوارية لإعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين جلسة حوارية تحت عنوان " آليات نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة والشباب "، ليواصل مركز إعلام الداخلة تنفيذ فعاليات الحملة الإعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " صوتك فارق.. إنزل وشارك " لتواكب الاستعدادات الجارية لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ.

استهدفت الجلسة الحوارية، التي عقدت تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الانخراط الفعال في الشأن العام، وتسليط الضوء على أهمية دور المرأة والشباب في دعم الاستحقاقات الانتخابية.

استضافت الجلسة الحوارية مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي، ومدير عام إدارة الشباب والرياضة بمركز الداخلة مصطفى محمد صالح، وشارك فيها عدد من القيادات النسائية والشباب بالمحافظة.

افتتح اللقاء مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور، ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بأهمية إشراك المرأة والشباب في العملية السياسية على صعيد التصويت وكذلك الترشح خصوصا في ظل الانفتاح الديمقراطي الراهن، مع ضرورة العمل جديا لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية .

وتناولت الجلسة الحوارية أهمية دور المرأة والشباب في إثراء ونهضة الحياة السياسية في مصر والسلبيات التي قد تنجم عن العزوف عن المشاركة، موضحة الواقع الحالي لمشاركة المرأة والشباب في الانتخابات والحياة البرلمانية والأحزاب السياسية.

وأكدت الجلسة الحوارية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية من خلال توفير التدريب والتأهيل بالإضافة لمناهضة الموروثات الإجتماعية والثقافية التي تحول دون تفعيل هذا الدور، كما شددت الجلسة كذلك على دور الأحزاب السياسية في هذا الشأن لجهة تعزيز تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب وتأهيلهم للإنخراط بفاعلية في العملية السياسية.

كما أكدت الجلسة الحوارية وبإجماع من الحضور، كذلك على أهمية دور الاعلام في تغيير الصورة النمطية عن المرأة والشباب ودور هاتين الشريحتين الهامتين في الحياة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بهذا الدور.

وعددت الجلسة الحوارية سبل وآليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، من بينها ما يتعلق بالتشريعات التي تضمن التمثيل المأمول للمرأة والشباب في المؤسسات البرلمانية، وتوسيع المشاركة في الأحزاب السياسية، ودعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى تحقيق التغيير الإجتماعي للمفاهبم والعادات التي لاتواكب مستجدات العصر ، وتسليط الضوء على قصص نجاح النساء والشباب في المجال السياسي لتكون مصدر إلهام للآخرين.

وكانت الجلسة الحوارية قد شهدت نقاشات مستفيضة، حيث طرح الحضور العديد من الأسئلة والاستفسارات حول التحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في القضايا السياسية، مطالبين بتكثيف حملات التوعية لزيادة وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية.

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