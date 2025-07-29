محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل ختام برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحفل ختام البرنامج الرئاسي "أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية، والذي أُقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والساده نواب محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وشهد الحفل تكريم المشاركين بالبرنامج، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تقديرًا لجهود المحافظة ودعمها في نجاح البرنامج، واستقبال الشباب المشاركين على أرض المحافظة، كما تم تكريم محمد فكري مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وعلى هامش الحفل، تفقد الحضور معرض المنتجات الحرفية المقام ضمن الفعاليات بمشاركة أبناء ومنتجات المحافظات الحدودية، حيث أشادوا بتميز منتجات المحافظة من التمور والصناعات اليدوية والبيئية والخزف.

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