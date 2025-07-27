الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات الشيوخ

رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وأعلنت الجاهزية التامة لجميع اللجان الانتخابية؛ لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 من شهر أغسطس القادم.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على مختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، حتى يخرج العرس الانتخابي بالشكل الإيجابي الذي ينال إعجاب الجميع وبشكل حضاري مشرف.

وأشار محافظ الوادى الجديد، في بيان له، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حق دستوري وواجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهًا مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولي الجهات ذات الصلة، والمراجعة الدورية لمقار لجان الانتخابات على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وتوافر خطوط الاتصالات والإنترنت، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بها، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لكافة مكونات العملية الانتخابية، لخروج المشهد بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الوادي الجديد.

وكلف الزملوط بعقد اجتماع دائم بمركز السيطرة، على مدار يومي الانتخابات منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، وحتى غلق اللجان بأخر يوم للانتخابات، مؤكدًا موافاة رؤساء مجالس المدن بكل الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، التي تم رصدها خلال المرور عليها لسرعة تلافيها.

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