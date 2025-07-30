الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إصلاح خطي المياه بطلخا وبني عبيد

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح، من داخل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إصلاح كسر خطي المياه بطلخا وبني عبيد، وكذلك الحالة العامة بالشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة العامة، وحالة الإشغالات. 

ووجه محافظ الدقهلية خلال متابعة حال الشوارع بمدينة المنصورة، للمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء، ووجه لرئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة ومنع أي شكل من أشكال الإشغالات، كما تابع حالة شوارع مدينة المنصورة شملت الجلاء، وجيهان، والمشاية، والجمهورية، والجيش وقناة السويس وعدد كبير من الشوارع. 

 

كما تابع المحافظ من داخل غرفة العمليات جهود وأعمال إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي المغذي لمركز ومدينة تمى الأمديد على طريق الصالحات بنطاق قرية ميت فارس بمركز بني عبيد، والذي يربط بمحطة مياه ميت فارس، كما تابع كسرًا آخر بخط مياه قطره 8 بوصات بشارع الإمام محمد عبده بتقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا، وكان قد كلف اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد بالتوجه إلى موقع الكسر بطلخا ومتابعة الأعمال حتى انتهائها.

وكان المحافظ قد وجه منذ الصباح الباكر المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بسرعة الدفع بفرق الطوارئ لموقعي الكسر والبدء الفوري في أعمال الإصلاح، لضمان عودة ضخ المياه بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن، وتوفير سيارات مياه نقية للمناطق المتضررة، وفي مقدمتها مدينة تمي الأمديد وقرية صدقا وتوابعها، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.


ووجّه رؤساء مركزي تمى الأمديد وطلخا بمتابعة وصول سيارات المياه للمواطنين المتضررين، والتنسيق المستمر مع الشركة لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون تأخير.

وأكد "مرزوق" ضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة منظومة النظافة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يحقق بيئة صحية وآمنة تليق بأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل والاستجابة لأي طارئ، مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أولوية قصوى لتأثيرها المباشر على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد "مرزوق" في ختام متابعته على أن منظومة الرصد والمتابعة مستمرة في العمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى واحتياجات المواطنين.

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