إطلاق اسم شهيد الشهامة خالد عبد العال على مدرسة في بني عبيد بالدقهلية

وافق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة بني عبيد التعليمية في محافظة الدقهلية، بالإجماع، على إطلاق اسم الشهيد البطل خالد عبد العال عبد العال إبن قرية المصادرة ببني عبيد المعروف إعلاميا ببطل سيارة البنزين بالعاشر من رمضان والذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين مقدما مثالا رائعا للفداء والشجاعة، على مدرسة الفريد شماس الإعدادية، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد بديوان الإدارة، في خطوة تعكس التقدير والعرفان لتضحيات أبطال الوطن وفى لفتة وطنية.



توفي بعد معركة بطولية مع السنة النيران

شهد أشــــرف الـغـربـاوي مدير إدارة بني عبيد التعليمية الاجتماع الدورى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة برئاسة هاني العمدة رئيس مجلس الأمناء وذلك بمقر ديوان الإدارة بحضور محمد ثروت الموجه الأول للتربية الإجتماعية بالإدارة ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة.

هدفنا الأول هو أبنائنا الطلاب وتوفير مناخ ملائم



وبدأ "مدير تعليم بني عبيد" الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس مؤكدا ًعلى دور مجلس الأمناء باعتباره شريكًا أساسيًا في استقرار العملية التعليمية حيث أكد أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين هدفهم الأول هو أبنائنا الطلاب وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية والامتحانات في هدوء ويسر.



دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية

وأشاد "الـغـرباوي" بدور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية، بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس والعمل علي توثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المدني والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.



الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال علي مدرسة الفريد شماس الإعدادية

وخلال الإجتماع تم الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال إبن قرية المصادرة ببني عبيد المعروف إعلاميا ببطل سيارة البنزين بالعاشر من رمضان والذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين مقدما مثالا رائعا للفداء والشجاعة على مدرسة الفريد شماس الإعدادية

تكريمًا لتضحيته الذي قدّم روحه فداءً وإنقاذا للأخرين وتجسيدًا لحرص الإدارة التعليمية ببني عبيد والمجتمع المحلي على ترسيخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، من خلال تخليد ذكراه

تخليد إسمه على مؤسسة تعليمية يُعد رسالة وفاء وعرفان وتربية للأجيال



وقد أعرب أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين عن فخرهم واعتزازهم بهذا القرار، مؤكدين أن تخليد إسمه على مؤسسة تعليمية يُعد رسالة وفاء وعرفان وتربية للأجيال القادمة على معاني الشرف والتضحية والولاء والإنتماء .



وعلى هامش الاجتماع قدم مدير الإدارة التعليمية خالص العزاء والمواساة لإبن ولأسرة البطل، مؤكدًا أن "خالد عبد العال" سيظل رمزًا للبطولة في قلوب أبناء مصر، وأن الوطن لن ينسى وتضحياته النبيلة.



توفي بعد معركة بطولية مع ألسنة اللهب

الجديـــــر بالـــــذكر أن الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبدالعال ابن عزبة المصادرة التابعة لمركز بني عبيد توفي بعد معركة بطولية مع ألسنة اللهب. كان خالد، رحمه الله، قائدًا لسيارة محملة بالوقود عندما اشتعلت في مدينة العاشر من رمضان. لم يتردد لحظة في المخاطرة بحياته، فأخذ على عاتقه مهمة إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين الوقود المكتظة، في محاولة منه لتفادي كارثة محققة قد تودي بحياة العشرات من الأبرياء.



ترك خلفه قصة بطولة ستظل محفورة في ذاكرة الوطن

ثم فارق خالد الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق البالغة التي لحقت به، لكنه ترك خلفه قصة بطولة ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، لتُروى للأجيال القادمة كنموذج للتضحية والفداء في سبيل إنقاذ الأرواح.

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