الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات منتخبات العرب بالجولة الأولى لأمم أفريقيا للمحليين 2025

أمم أفريقيا للمحليين
أمم أفريقيا للمحليين

أمم أفريقيا للمحليين، يشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025، 19 منتخبا بينها 4 منتخبات عربية.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وترصد السطور التالية مواجهات الجولة الأولى للمنتخبات العربية بدور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للمحليين والتي جاءت كالتالي: 

مواعيد مباريات منتخبات العرب بالجولة الأولى لأمم أفريقيا للمحليين 2025


المغرب ضد أنجولا - الأحد 3 أغسطس 2025 - 06:00 مساءً
 مدغشقر ضد موريتانيا - الاحد 3 أغسطس 2025 - 08:00 مساءً
 أوغندا ضد الجزائر  -  الاثنين 4 أغسطس 2025 - 08:00 مساءً
 جمهورية الكونغو ضد السودان - الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 05:00 مساءً
 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في شهر أغسطس 2025 بدلا من شهر يناير الماضي.

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية،وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 

وتقام بطولة إفريقيا للمحليين 2025 في الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وذلك بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.

جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين

دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للمحليين كأس أفريقيا للمحليين المغرب ضد أنجولا مدغشقر ضد موريتانيا أوغندا ضد الجزائر جمهورية الكونغو ضد السودان كاف أمم إفريقيا للمحليين 2025 بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن أمم إفريقيا للمحليين 2025

محمود ناجي وعاشور في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا للمحليين

محمود ناجي يمثل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للمحليين

مدرب تنزانيا: منتخب مصر لديه فرصة كبيرة لحصد اللقب

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة بدر للعام الدراسي الجديد

كان يبكي ويتحرك بصعوبة، آخر ظهور للفنان لطفي لبيب قبل رحيله (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كذبة "بنت مبارك" المزعومة.. من الترند إلى التحقيقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads