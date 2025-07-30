وصفات طبيعية للحفاظ على الشعر من المياه المالحة في المصيف

وصفات طبيعية للشعر، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد رغبة الكثيرين في قضاء الوقت على الشواطئ والاستمتاع بالمصيف والسباحة في البحر، إلا أن المياه المالحة تُعد من أبرز العوامل التي تُلحق الضرر بالشعر، حيث تساهم في جفافه، تقصفه، وتشابكه، فضلًا عن فقدانه للمعان والنعومة الطبيعية.





ومن هنا تأتي أهمية العناية بالشعر بطرق طبيعية تحافظ عليه من تأثير الملح والحرارة معًا.

أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الحفاظ على الشعر خلال المصيف لا يتطلب بالضرورة منتجات تجارية باهظة الثمن، بل يمكن بالاعتماد على وصفات طبيعية بسيطة ومن مكونات موجودة في كل بيت أن نوفر له الحماية والترطيب اللازمين.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، إن دمج العناية الوقائية قبل نزول البحر مع ترطيب عميق بعد السباحة يُحدث فرقًا كبيرًا في مظهر وصحة الشعر. ومع الالتزام بالنصائح والوصفات التالية، يمكن الاستمتاع بموسم الصيف والشاطئ دون القلق من جفاف الشعر أو تلفه.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر أهم الوصفات الطبيعية التي تحمي الشعر من المياه المالحة خلال المصيف، وتمنحه ترطيبًا ومرونة ولمعانًا يدوم.





أولًا: أضرار المياه المالحة على الشعر



قبل أن نعرض الوصفات، من المهم أن نتعرف على تأثير مياه البحر على الشعر:



تجفيف فروة الرأس والشعر: المياه المالحة تمتص الرطوبة من الشعر، مما يتركه جافًا ومتشققًا.

تقصف الأطراف: الأملاح تضعف بنية الشعر وتؤدي إلى هشاشته وسهولة تقصفه.

فقدان البروتينات الطبيعية: تضر الأملاح بالبروتينات التي تشكل البنية الأساسية للشعر.

فقدان اللون الطبيعي أو المصبوغ: مياه البحر قد تؤثر على لون الشعر وتجعله باهتًا أو تغير لونه، خاصة المصبوغ.

تشابك الشعر وصعوبة تسريحه: الماء المالح يجعل الشعر خشنًا ومتشابكًا، مما يزيد من تساقطه عند التمشيط.

ثانيًا: وصفات طبيعية لحماية الشعر قبل نزول البحر



وصفات طبيعية للشعر

1. زيت جوز الهند قبل السباحة

زيت جوز الهند يعتبر من أقوى الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من الجفاف.

طريقة الاستخدام:

قبل النزول إلى البحر بنصف ساعة، قومي بتدليك شعرك من الجذور حتى الأطراف بزيت جوز الهند.

ارتدي قبعة السباحة أو لفي شعرك لحمايته من التعرض المباشر للمياه.

يُشكل الزيت طبقة واقية تمنع الأملاح من اختراق الشعر.

2. ماسك الزبادي والعسل

هذا الماسك يمنح الشعر ترطيبًا عميقًا ويقلل من امتصاص الملح.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة عسل نحل

ملعقة زيت زيتون

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا ووزعي الخليط على الشعر الجاف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل السباحة، ثم اشطفيه بماء فاتر.

يُمكن استخدام هذا الماسك يوميًا خلال فترة المصيف.

3. بخاخ الألوفيرا واللافندر

الألوفيرا مرطب طبيعي، واللافندر يحمي فروة الرأس من الالتهاب.

المكونات:

نصف كوب جل ألوفيرا

كوب ماء ورد

5 قطرات زيت لافندر

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات وضعيها في زجاجة بخاخ.

رشي على الشعر بالكامل قبل وبعد السباحة.

يساعد في تهدئة فروة الرأس وتغليف الشعرة بطبقة حامية.

ثالثًا: وصفات طبيعية لترطيب الشعر بعد البحر

ترطيب وتنعيم الشعر

1. ماسك الموز والأفوكادو

يُعيد هذا الماسك النعومة والمرونة إلى الشعر بعد تعرضه للملح والشمس.

المكونات:

ثمرة موز ناضجة

نصف ثمرة أفوكادو

ملعقة زيت جوز هند أو زيت زيتون

طريقة الاستخدام:

اهرسي الموز والأفوكادو جيدًا واخلطيهما مع الزيت.

ضعي الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو الخفيف.

2. خل التفاح لتوازن الحموضة

يساعد خل التفاح على استعادة التوازن الطبيعي لفروة الرأس ويقلل من خشونة الشعر.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين من خل التفاح في كوب ماء.

بعد غسل الشعر، استخدمي الخليط كغسول نهائي.

لا حاجة للشطف بعد ذلك.

3. حمام زيت الزيتون وزيت اللوز

مزيج رائع لتغذية الشعر بعد السباحة.

طريقة الاستخدام:

سخني كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت اللوز قليلًا.

دلكي فروة الرأس والشعر بالمزيج.

لفي شعرك بمنشفة دافئة لمدة ساعة ثم اغسليه.

رابعًا: نصائح عامة لحماية الشعر في المصيف



ارتداء قبعة السباحة: حتى لو كانت غير محكمة، فهي تقلل من تعرض الشعر للماء المالح.

شطف الشعر بالماء العذب قبل وبعد السباحة: الشعر المبلل بالماء العذب يقلل من امتصاص ماء البحر.

تجنب استخدام المجفف والمكواة: الشعر يكون في أضعف حالاته بعد البحر، والمكواة تزيد الضرر.

قص الأطراف قبل المصيف: تقليل الأطراف المتقصفة يمنع ازدياد التقصف بعد التعرض للملح.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات: مثل فيتامين A وE وB5 والزنك، فهي تحافظ على صحة الشعر من الداخل.

خامسًا: منتجات طبيعية يُفضل اصطحابها معك للمصيف

زيت الأرجان: مثالي للحماية والترطيب.

جل الألوفيرا الطبيعي: لتهدئة فروة الرأس وحمايتها من الشمس.

شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات: لتنظيف الشعر برفق بعد السباحة.

بلسم غني بالمرطبات الطبيعية: يُستخدم بعد كل غسلة.



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