تعديل قوة زلزال كامتشاتكا إلى 8.7 درجات وهزات ارتدادية هائلة متوقعة لمدة شهر (فيديو)

عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات.



وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

#Terremoto Se registra sismo de 8.7 grados en Rusia, con epicentro a 122 km al este sureste de Petropavlosvky-Kamchatskiy pic.twitter.com/BOx3oSX9b8 — víctor gamboa arzola  (@gamboa_arzola) July 30, 2025

وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.

جاء ذلك بعد تأكيد الهيئة الروسية أنه تم رصد موجات مد بحري “ تسونامي” وصفته بأنه "خطير وقوي" على ساحل جزيرة "كامتشاتكا".

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

مشاهد من داخل منازل توثق اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على بُعد حوالي 136 كيلومترًا من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية#روسيا #العربية pic.twitter.com/Ohbv9AOlHt — العربية (@AlArabiya) July 30, 2025

وجاء في بيان للوزارة: "في كامشاتكا، يقوم رجال الإنقاذ والإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بتفقد المباني بعد الزلزال القوي".



وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".



موجات تسونامي

كما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.

⏯️ Governador russo pede calma após terremoto e ameaça de tsunami



Um terremoto de magnitude 8,7 atingiu, nesta terça-feira (29/7), a costa leste da Rússia, próximo ao município Petropavlovsk-Kamchatskiy, com cerca de 165 mil habitantes, segundo o Serviço Geológico dos Estados… pic.twitter.com/HCoSout6YM — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2025

قالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".

Russia 🇷🇺 Imagens de água recuando na cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy após grande terremoto pic.twitter.com/kipNZ6mEmf — Maria P (@damadanoite14) July 30, 2025



وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".



ويُعتبر هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة، في العقود الأخيرة، ما استدعى إصدار تحذيرات من "تسونامي" وإجراء عمليات إخلاء وقائية.

وذكرت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 125 كيلومترًا من "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة على ساحل خليج "أفاتشا".



يذكر أنه في 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.

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