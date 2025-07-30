تعديل قوة زلزال كامتشاتكا إلى 8.7 درجات وهزات ارتدادية هائلة متوقعة لمدة شهر (فيديو)
عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، قوة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل كامتشاتكا إلى 8.7 درجات.
وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك" بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.
وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.
جاء ذلك بعد تأكيد الهيئة الروسية أنه تم رصد موجات مد بحري “ تسونامي” وصفته بأنه "خطير وقوي" على ساحل جزيرة "كامتشاتكا".
من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل كامشاتكا لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وجاء في بيان للوزارة: "في كامشاتكا، يقوم رجال الإنقاذ والإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بتفقد المباني بعد الزلزال القوي".
وأضاف البيان: "وقد شُعر بهزات بلغت قوتها حتى 8.7 درجات. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".
موجات تسونامي
كما أعلنت الطوارئ الروسية أن موجات تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك، إضافة إلى أجزاء من مؤسسة "ألايد" للصيد.
قالت الوزارة في بيان لها: "أعلن مركز رصد وتحليل التسونامي في كامشاتكا عن اقتراب موجة تسونامي من جزيرتي باراموشير وشومشو في مقاطعة سيفيرو-كوريلسك. وقد تسببت الموجة في تدمير جزئي للمدافئ ومجاري التهوية".
وأضافت: "كما غمرت المياه ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية وأجزاء من مؤسسة ألايد للصيد. وتم إجلاء السكان من المنطقة".
ويُعتبر هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة، في العقود الأخيرة، ما استدعى إصدار تحذيرات من "تسونامي" وإجراء عمليات إخلاء وقائية.
وذكرت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر، وكان مركزه على بعد نحو 125 كيلومترًا من "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة على ساحل خليج "أفاتشا".
يذكر أنه في 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.
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