حملات مرورية تضبط 121 ألف مخالفة و240 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

ضبطت الحملات المرورية خلال 24 ساعة 121184 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2960 سائقًا، وتبين إيجابية 240 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

واستمرارًا للحملات الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1214 مخالفة مرورية متنوعة، منها: تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 281 سائقًا وتبين إيجابية 17 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 39 حكمًا، والتحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المتعاطين وضمان السلامة على الطرق.

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