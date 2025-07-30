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حوادث

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل ورشة بمنطقة الحدائق

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة
ضبط 5 أشخاص بالقاهرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل ورشة، فيتو

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال حفر بقصد البحث عن قطع أثرية داخل ورشة بالطابق الأرضي بمنطقة الحدائق.

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كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق قد أكدت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الورش المملوكة لأحدهم، وعلى الفور تم استهداف الموقع.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء الحفر، حيث تم العثور على حفرة بعمق 10 أمتار، كما عُثر بحوزتهم على عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لتولي شؤونها.
 

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