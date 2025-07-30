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خارج الحدود

روسيا تعلن حالة الطوارئ في الجزر التي ضربها تسونامي بعد الزلزال

تسونامي روسيا، فيتو
تسونامي روسيا، فيتو

أعلنت السلطات في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا، الأربعاء، حالة الطوارئ في جزر الكوريل الشمالية، حيث تسببت موجات تسونامي في إلحاق أضرار بالمباني وتسببت في فيضانات.

إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال الكوريل

وقالت حكومة سخالين في بيان لها: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة شمال الكوريل التي وقع فيها زلزال وتسونامي اليوم".

وقال رئيس بلدية منطقة جزر الكوريل الشمالية الروسية، اليوم الأربعاء، إن "الجميع" هناك تم إجلاؤهم إلى مكان آمن.

اجتماع أزمة مع المسئولين

وذكر رئيس البلدية ألكسندر أوفسيانيكوف، في اجتماع أزمة مع المسؤولين: "تم إجلاء الجميع. كان هناك وقت كافٍ، ساعة كاملة، لذا تم إجلاء الجميع، وجميع الناس في منطقة آمنة من التسونامي".

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