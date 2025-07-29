جامعة المنصورة: قافلة "جسور الخير 22" تواصل تقديم خدماتها لأهالي شمال سيناء لليوم الثالث

تواصل لليوم الثالث على التوالي قافلة "جسور الخير 22" التي أطلقتها جامعة المنصورة إلى محافظة شمال سيناء، فعالياتها برعاية الدكتور شريف خاطر – رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم – نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستخبارات العسكرية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقد شهدت القافلة إقبالًا واسعًا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات التي تُقدِّمها الجامعة، والتفاعل الإيجابي من المجتمع المحلي مع القافلة، وتهدف القافلة إلى تقديم خدمات شاملة لأهالي مدن العريش والشيخ زويد والقسيمات، في إطار جهود الجامعة لدعم المناطق الحدودية وتعزيز التضامن المجتمعي.

شهد اليوم الثالث للقافلة تنفيذ حزمة من الأنشطة الطبية والبيطرية والتعليمية والتوعوية والرياضية، شملت تخصصات متعددة، فقد قدّمت الفرق الطبية خدماتها في مستشفيات الشيخ زويد والعريش، بالإضافة إلى وحدة القسيمات الصحية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 237 حالة في مستشفى الشيخ زويد في تخصصات: القلب، والأمراض الجلدية، والباطنة، وطب وجراحة العيون.

أما في مستشفى العريش العام، فقد تم توقيع الكشف على 450 حالة في تخصصات: الأسنان، والروماتيزم والمناعة، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية، والتخدير، وأمراض الكلى، والطب النفسي والعصبي، بالإضافة إلى طب الأطفال والأمراض الصدرية، كما شملت الخدمات إجراء 10 عمليات جراحية كبرى، وتنفيذ عملية بسيطة للأسنان، و7 مناظير للجهاز الهضمي العلوي، وزيارة مرضى وحدة الغسيل الكلوي.

الخدمات المقدمة في الجانب البيطري

وفي الجانب البيطري، واصلت القافلة فعالياتها بمركز الشيخ زويد في مناطق السكادرة، وساحل البحر، وحي الكوثر، حيث تم الكشف على 5 رؤوس من الإبل، و190 رأسًا من الأغنام والماعز، و61 رأسًا من الأبقار، و4 دواب، و245 طائرًا من الدواجن.

وتم صرف العلاج والتحصينات مجانًا من صيدلية القافلة، مع تقديم إرشادات توعوية للمربين حول الرعاية الصحية والتغذية والوقاية من الأمراض، بدعم من أطباء إدارة الشيخ زويد البيطرية.

وضمن أنشطة التضامن الاجتماعي، نُظِّمت ندوة توعوية للسيدات المتدربات بمشغل مركز التكوين المهني والأسر المنتجة، كما شملت الفعاليات أنشطة للأطفال تضمنت توزيع الألعاب والهدايا والأعلام لتعزيز روح الانتماء، وتوزيع المياه المعدنية على المارة للتخفيف من حدة الحر.

واختُتمت الفعاليات بزيارة إلى دار الأيتام بالعريش، بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الأيتام.

وفي إطار نشاط كلية التمريض، نُظِّمت ندوات توعوية بمركز التكوين المهني حول الولادة الطبيعية، وفترة الألف يوم الذهبية، وضغط الدم، والسكري. بالإضافة إلى محاضرات توعوية للأطفال في دار الأيتام حول نقص الحديد، والأمراض الطفيلية، والالتهابات المعوية، مع تدريب عملي على غسل اليدين.

فعاليات رياضية وتثقيفية شارك فيها نحو 220 طفلًا وطفلة

أما في الجانب الرياضي، فقد شهدت منطقة الكرامة تنظيم فعاليات رياضية وتثقيفية شارك فيها نحو 220 طفلًا وطفلة (150 ولدًا و70 بنتًا)، شملت حوارات توعوية عن أهمية الرياضة، ومسابقات في الجري وكرة الطائرة، وأنشطة ترفيهية متنوعة. كما تم توزيع 75 طقمًا رياضيًّا، و50 حقيبة مدرسية، و50 كرة قدم، بالإضافة إلى الهدايا والبالونات.

إنشاء المناحل وأثرها على التنمية المستدامة

وفي القطاع الزراعي، استضافت مديرية الزراعة بشمال سيناء دورة تدريبية بالتعاون مع مركز العريش والمراقبة العامة للتوطين، تحت عنوان: "إنشاء المناحل وأثرها على التنمية المستدامة"، ضمن برنامج التعاونيات الزراعية.

حضر الندوة نخبة من القيادات الزراعية بالمحافظة، وتناولت دور الجامعات في دعم التنمية الريفية، والتشريعات التعاونية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين.

القافلة مستمرة في فعاليات لغدا

وتتواصل فعاليات قافلة "جسور الخير 22" حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كليات الجامعة المختلفة، في إطار رسالة جامعة المنصورة لدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية في المحافظات الحدودية.

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