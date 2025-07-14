رئاسة حي غرب المنصورة في الدقهلية تداهم أوكار النباشين (صور)

شنت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت مداهمة أوكار النباشين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بنطاق الحي.

حملة مكبرة ومداهمة لأوكار النباشين

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

حيث قامت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب بمداهمة أوكار النباشين بنطاق حى غرب المنصورة ومصادر مهامتهم تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية .

قاد الحملة أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات.

التحفظ على كميات كبيرة من جوانى الفرز الخاصة بالميادين



وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من جوانى الفرز الخاصة بالنباشين، تمهيدا" لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الشوارع المستهدفة في حملات النظافة بالمنصورة

وفى سياق منفصل، تمت متابعة أعمال النظافة وكنس الشوارع ورفع المتولد اليومى للقمامة، وذلك بالتنسيق مع وليد حلمى مدير النظافة، ومسئولى النظافة بالورديه الليلية، حيث تم التأكد من أعمال رفع مخلفات القمامة بجميع القطاعات بنطاق حى غرب بالوردية الليلية ، ومنها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور، ومنطقة سندوب .

تكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم

هذا وقد أشار " الأميــن " رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة الشخصية على مدار اليوم لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحى، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا" على تكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بشأنهم لعدم الالتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة وتشويه للمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

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