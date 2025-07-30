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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة حرق مطعم وسرقته في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل بتهمة حرق مطعم لطمس معالم جريمة سرقته إيراد المطعم بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال مالك المطعم إنه لم يشك في أحد، وأعتقد أن الحريق قضاء وقدر حتى كشف المعمل الجنائي حقيقة الأمر، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن القضية ولن يتصالح مع المتهم قائلا: "خرب بيتي وحرق مصدر أكل عيشي وعيش ولادي".

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام  نيابة السلام، مؤكدا أنه ارتكب تلك الجريمة بدافع السرقة وطمس أدلة جريمته وإبعاد الشبهات الجنائية عنه.

وأضاف أنه فعل ذلك لمروره بضائقة مالية ورغبته في الزواج وشراء شبكة، فخطط لسرقة المطعم وحرقه لإخفاء جريمته والهروب من قبضة الأمن. 

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من شخص يفيد بنشوب حريق داخل المطعم الخاص به، وأوضح أنه بعد تمكن الأهالي من إخماد النيران، اكتشف اختفاء مبلغ مالي من داخل المكان.

وبفحص البلاغ، توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بالمطعم ومقيم بمحافظة القليوبية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتخطيطه للجريمة بعد علمه بوجود مبلغ مالي داخل المطعم.

 

وأضاف المتهم أنه انتظر خارج المحل حتى تأكد من مغادرة المالك وإغلاقه، ثم تسلل إلى الداخل بعد فتح الباب الحديدي، واستولى على المبلغ المالي، ثم سكب البنزين داخل المطعم وأضرم النيران لإخفاء معالم الجريمة وفر هاربًا.

 

وبإرشاده، تم ضبط المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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