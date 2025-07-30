الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في فيصل

مطافي
مطافي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق التهم شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة فيصل، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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