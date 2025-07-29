الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مالك مطعم أحرقه عامل لديه في السلام: "خرب بيتي ومش هتنازل"

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استمعت  نيابة السلام لأقوال مالك مطعم أقدم أحد العمال على إشعال النيران فيه لطمس معالم جريمة سرقته إيراد المطعم بدائرة قسم شرطة السلام. 


وقال مالك المطعم إنه لم يشك في أحد، وأعتقد أن الحريق قضاء وقدر حتى كشف المعمل الجنائي حقيقة الأمر، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن القضية ولن يتصالح مع المتهم قائلا "خرب بيتي وحرق مصدر أكل عيشي وعيش ولادي".

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام، مؤكدا أنه ارتكب تلك الجريمة بدافع السرقة وطمس أدلة جريمته وإبعاد الشبهات الجنائية عنه.

وأضاف أنه فعل ذلك لمروره بضائقة مالية ورغبته في الزواج وشراء شبكة، فخطط لسرقة المطعم وحرقه لإخفاء جريمته والهروب من قبضة الأمن.  

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا من شخص يفيد بنشوب حريق داخل المطعم الخاص به، وأوضح أنه بعد تمكن الأهالي من إخماد النيران، اكتشف اختفاء مبلغ مالي من داخل المكان.

وبفحص البلاغ، توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بالمطعم ومقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بتخطيطه للجريمة بعد علمه بوجود مبلغ مالي داخل المطعم.


وأضاف المتهم أنه انتظر خارج المحل حتى تأكد من مغادرة المالك وإغلاقه، ثم تسلل إلى الداخل بعد فتح الباب الحديدي، واستولى على المبلغ المالي، ثم سكب البنزين داخل المطعم وأضرم النيران لإخفاء معالم الجريمة وفر هاربًا.

وبإرشاده، تم ضبط المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية

إصابة 8 أشخاص باختناق في حريق التهم منزلين بسوهاج

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

الأكثر قراءة

مستقبله ضاع، العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بمطار القاهرة

الكهرباء تصدم أهالي الجيزة عن موعد عودة التيار الكهربائي

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

جنوب القاهرة للكهرباء تتنصل من أزمة انقطاع التيار بالجيزة وتحمل شركات النقل مسئولية الإهمال

بعد عقاب الوزارة لهم، سكان الجيزة يلجأون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

الرحلة قلبت غم، مصرع شخص وإصابة 59 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

للعاملين بالقطاع الخاص، كل ما تريد معرفته عن المحاكم العمالية المتخصصة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads