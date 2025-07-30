الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لأول مرة منذ أسبوع، استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-7-2028 بالفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقرت أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع في أسواق الفيوم، اليوم الأربعاء، عند أسعار الأمس، وتراوحت الأسعار ما بين 70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها.

 

كما استقر سوق الفراخ البلدي، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و126 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85 و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما عن أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 180 و190 جنيها ، وفي السوبر ماركت 210 جنيه، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات  185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 55 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بجامعة الفيوم

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء واستقرار البلدي اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالفيوم

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الاربعاء اسعارالفراخ البيضاء اسواق الفيوم اسعار الفراخ البلدي

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 8-2-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

11 صنفا "على قد الإيد "و5 لـ"الفرجة"، أسعار المانجو اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

تحسن في القاهرة والصعيد "لا جديد يذكر"، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي

الأعنف منذ عقود، زلزال كامتشاتكا الروسية يفجر موجات تسونامي بارتفاع 4 أمتار (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads