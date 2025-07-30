سبب غياب كريم فؤاد عن تشكيلة الأهلي في ودية إنبي

الأهلي، تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن سبب غياب كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ودية الفارس الأحمر أمام إنبي، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء.

سبب غياب كريم فؤاد أمام إنبي

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن كريم فؤاد تعرض لكدمة خفيفة في مباراة الأهلي الودية الماضية بمعسكر تونس، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل إراحته أمام إنبي للحفاظ على سلامته، مشيرًا إلى أن اللاعب سليم تمامًا وخالٍ من أي إصابات.

الأهلي يواجه بتروجت وديا

وفي سياق متصل اتفقت إدارة بتروجت مع نظيرتها في الأهلي على إقامة مباراة ودية الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد السلام.

30 ألف مشجع في مباريات الدوري الممتاز

وفي سياق آخر، أوضح شوبير أنه تمت الموافقة على حضور الجماهير في مباريات الموسم الجديد، على أن يُسمح بدخول 30 ألف مشجع، تُقسم مناصفة بين جماهير الفريقين.

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