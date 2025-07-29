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رياضة

الأهلي يفوز على إنبي بثنائية نظيفة وديا استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره إنبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد. 

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء. 

ومن جانبه رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إذاعة مباراة إنبي الودية عبر قناة النادي من أجل رغبته في تجهيز بعض الأمور الفنية استعدادا للموسم الجديد. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة امس الأول الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يواجه بتروجيت وديا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، علي إقامة مباراة ودية جديدة، عقب مواجهة إنبي التي تقام اليوم، في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد. 

ووفقا لقناة النادي الأهلي، فإن الجهاز الفني بقيادة ريبيرو استقر علي مواجهة فريق بتروجيت، يوم 3 أغسطس المقبل، وأن هذه المواجهة الأخيرة في سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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