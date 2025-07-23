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رياضة

بعد عبد الكافي رجب، بتروجت يضم صفقته الثانية بالميركاتو الصيفي

محمود مرسي لاعب بتروجت
محمود مرسي لاعب بتروجت

أنهى نادي بتروجت رسميا إجراءات ضم محمود مرسي لاعب إيسترن كومباني، لتدعيم صفوف الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي إيسترن كومباني رسميا انتقال لاعبه محمود مرسي إلى فريق بتروجت لمدة 3 مواسم.

ويلعب مرسي في مركز الوسط المهاجم، وانضم للفريق بعد موافقة سيد عيد المدير الفني لبتروجت، حيث شارك مرسي في مباراة بتروجت الودية الأخيرة أمام حرس الحدود والتي انتهت سلبيا دون أهداف.

وتعد صفقة مرسي هي الثانية لبتروجت في ميركاتو الصيف، بعد ضم عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة.

وخاض بتروجت 3 مباريات ودية حتى الآن حيث خسر في الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل التعادل أمام الحرس في المباراة الأخيرة.

واحتل بتروجت الموسم الماضي المركز الثامن برصيد 27 نقطة في مجموعة البطولة.

وسيخوض بتروجت 3 وديات أخرى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وستقام الوديات الثلاث في المواعيد التالية:

بتروجت × وي.. يوم الخميس 24 يوليو.

بتروجت × الجونة يوم الإثنين 28 يوليو.

بتروجت × مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو.

 

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، أن هناك نية لدى مسئولي القلعة البيضاء بعدم التعامل مجددًا مع نادي بتروجت في حالة الإصرار على عدم بيع حامد حمدان لاعب الفريق البترولي لنادي الزمالك.

وقال المصدر: بتروجت أصدر بيانا بالتمسك بـ حامد حمدان وعدم بيعه ولكن سيكون محاولات أخرى، ولكن في حالة تمسكهم بقرارهم سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لدراسة منع التعامل مع بتروجت، خاصة وأن هذا النادي سبق ووافق على انتقال لاعبه أحمد رضا للأهلي ورشاد متولي لنادي مودرن سبورت". 

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بتروجت نادي بتروجت ايسترن كومبانى محمود مرسي سيد عيد

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