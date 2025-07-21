أول تعليق من كريم فؤاد بعد عودته للمشاركة مع الأهلي بعد غياب عام

أعرب كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في مباراة الملعب التونسي الودية بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الإصابة، وقال إنه كان ينتظر هذه العودة بفارغ الصبر، مؤكدًا أنها المشاركة الأولى التي يخوضها مع الأهلي منذ سنة تقريبًا من الغياب.

وأضاف أن أجواء معسكر إعداد الفريق في تونس حماسية للغاية، في ظل كم النجوم التي يزخر بها الفريق، لافتًا إلى أن مجموعة الصفقات السوبر التي أبرمها الأهلي انعكست بشكل إيجابي على أجواء التدريبات، التي أصبحت أكثر سخونة وحماسًا، وقال إن هناك استمتاعًا كبيرًا من جميع اللاعبين بالمران.

وقال كريم: أنا متحمس للغاية للعودة ولتقديم أفضل مستوى ممكن، ولهذا أسعى إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكل دقة وبأقصى مجهود ممكن للعودة إلى المستوى الذي وصلت إليه قبل الإصابة ومساعدة الفريق في المرحلة القادمة.

مباراة الأهلي والملعب التونسي

انتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الليلة، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

أحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمى ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

أما الهدف الثاني فجاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي الثالث عبر كرة سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبدالله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أودعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وجاء هدف فريق الملعب التونسي الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: كوكا ـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني.

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمود طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

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