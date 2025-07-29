أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على إنبي.. الزمالك يعلن عن صفقة جديدة.. والخطيب يتدخل لتجديد عقد إمام عاشور

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره إنبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد ربيع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.



كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات ملف تجديد عقد عاشور

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تولي ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، نطرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، وحسم الملف بشكل نهائي بتوقيع العقود.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تلقى عرضا من نادي القادسية السعودي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن القادسية أصبح أحدث الأندية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب، لينضم بذلك إلى قائمة المهتمين بضمه، والتي تضم أيضا نادي الحزم السعودي ونادي الوكرة القطري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، علي إقامة مباراة ودية جديدة، عقب مواجهة إنبي التي تقام اليوم، في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

ووفقا لقناة النادي الأهلي، فإن الجهاز الفني بقيادة ريبيرو استقر علي مواجهة فريق بتروجيت، يوم 3 أغسطس المقبل، وأن هذه المواجهة الأخيرة في سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقع الدولي الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "عاجل.. لويس دياز يوقّع على عقده كلاعب جديد في بايرن ميونيخ حتى عام 2029".

وأضاف: "وقع ليفربول وبايرن ميونخ أيضًا على الوثائق بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم، ويتواجد دياز حاليًا في ميونخ".

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على موقفه الإنساني الرائع تجاه الكابتن حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم.

كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة، وهو بمثابة تقدير كبير لقيمته ومكانته باعتباره أحد أهم رموز كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل.

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