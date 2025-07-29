الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات ملف تجديد عقد عاشور

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تولي ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب، نطرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع إمام عاشور خلال الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، وحسم الملف بشكل نهائي بتوقيع العقود.

موعد مباراة الأهلي وإنبي الودية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وديا أمام نظيره إنبي في السادسة مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

تأتي المباراة في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ومن جانبه رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إذاعة مباراة إنبي الودية عبر قناة النادي من أجل رغبته في تجهيز بعض الأمور الفنية استعدادا للموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة امس الأول الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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