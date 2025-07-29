لويس دياز يوقع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ حتى 2029

قام الدولي الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقد لويس دياز مع بايرن ميونخ حتى 2029

وكتب فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "عاجل.. لويس دياز يوقّع على عقده كلاعب جديد في بايرن ميونيخ حتى عام 2029".

وأضاف: "وقع ليفربول وبايرن ميونخ أيضًا على الوثائق بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم، ويتواجد دياز حاليًا في ميونخ".

قيمة صفقة انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ

وأتم: "تبلغ قيمة الصفقة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات، والعقد الموقّع حتى يونيو 2029 يتضمن خيار تمديد لعام إضافي من قبل النادي".

يذكر أن دياز كان هدفا رئيسيا لبرشلونة هذا الصيف، لكن النادي الكتالوني فشل في تلبية الطلبات المالية الخاصة بليفربول.

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