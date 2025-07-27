كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

كشفت المعلومات الأولية لحادث مروع في محافظة المنيا، أسفر عن مصرع اللواء شرطة عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين، أنه كان في طريقه لاستلام منصبه الجديد، بعد ساعات من صدور حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2025.

تفاصيل وفاة اللواء عصام الدين عبد الله مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة عن انقلاب السيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط شمال المحافظة.

وفاة اللواء عصام الدين عبد الله مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على اللواء عصام الدين عبد الله متوفى، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

وفاة مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة في المنيا

نُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.

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