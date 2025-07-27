الزملوط ينعي مدير أمن الوادي الجديد بعد مصرعه بحادث سير قبل تسلمه منصبه الجديد

نعى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي له، وفاة اللواء عصام الدين عبد الله عبد القادر، مدير أمن الوادي الجديد الجديد، عقب وفاته في حادث سير بمنطقة سمالوط بمحافظة المنيا خلال سفره متوجها لمحافظة الوادي الجديد، لتسلم مهام وظيفته كمدير أمن الوادي الجديد نقلا من منصب حكمدار شمال سيناء.



اللواء عصام عبدالله كان يشغل قبل تصعيده منصب نائب مدير أمن شمال سيناء "الحكمدار"، حيث عمل على ملفات أمنية معقدة خلال فترة خدمته هناك، وشهدت مهامه تنقلات ميدانية مستمرة في مناطق ذات طبيعة أمنية خاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.