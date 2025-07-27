الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

الزملوط ينعي مدير أمن الوادي الجديد بعد مصرعه بحادث سير قبل تسلمه منصبه الجديد

جانب من الحادث، ڤيتو
جانب من الحادث، ڤيتو

 نعى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي له، وفاة اللواء عصام الدين عبد الله عبد القادر، مدير أمن الوادي الجديد الجديد، عقب وفاته في حادث سير بمنطقة سمالوط بمحافظة المنيا خلال سفره متوجها لمحافظة الوادي الجديد، لتسلم مهام وظيفته كمدير أمن الوادي الجديد نقلا من منصب حكمدار شمال سيناء. 
 

اللواء عصام عبدالله كان يشغل قبل تصعيده منصب نائب مدير أمن شمال سيناء "الحكمدار"، حيث عمل على ملفات أمنية معقدة خلال فترة خدمته هناك، وشهدت مهامه تنقلات ميدانية مستمرة في مناطق ذات طبيعة أمنية خاصة.

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