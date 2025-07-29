محافظ دمياط يتابع أعمال رصف طريق كفر سليمان ضمن مشروع "حياة كريمة"

واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد صباح اليوم سير العمل في أعمال الرصف بطريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، لتطوير ورفع كفاءة طريق ١٨ الرابط بين السوالم وكفر سليمان وميت أبو غالب، مرورًا بعدد من القرى، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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محافظ دمياط يتابع مشروعات حياه كريمة

رافق المحافظ في جولته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وشهدت الجولة حضور المهندس طاهر صلاح رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط، والعميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

واطلع المحافظ على ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال، والتي شملت وضع طبقة الأساس والتجهيزات اللازمة لبدء أعمال الرصف بالأسفلت مع مطلع الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

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