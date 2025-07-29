الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال رصف طريق كفر سليمان ضمن مشروع "حياة كريمة"

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مشروعات حياه كريمة

واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد صباح اليوم سير العمل في أعمال الرصف بطريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، لتطوير ورفع كفاءة طريق ١٨ الرابط بين السوالم وكفر سليمان وميت أبو غالب، مرورًا بعدد من القرى، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

9
9
محافظ دمياط يتابع مشروعات حياه كريمة
محافظ دمياط يتابع مشروعات حياه كريمة

 

رافق المحافظ في جولته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وشهدت الجولة حضور المهندس طاهر صلاح رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط، والعميد هاني عبد القوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

واطلع المحافظ على ما تم تنفيذه حتى الآن من أعمال، والتي شملت وضع طبقة الأساس والتجهيزات اللازمة لبدء أعمال الرصف بالأسفلت مع مطلع الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهيئة العامة للطرق والكباري الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الجدول الزمنى المحدد المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط هيئة العامة للطرق والكباري مبادرة الرئاسية مركز ومدينة كفر سعد مشروع حياة كريمة كفر سعد

مواد متعلقة

محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

محافظ دمياط يناقش مع مستشار وزير النقل الموقف التنفيذى لمشروعات"حياة كريمة"

إزالة مكامير الفحم المخالفة في دمياط

محافظ دمياط يعقد اجتماعا مع نواب البرلمان وممثلي كافة القطاعات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

محافظ دمياط يناقش جهود مبادرة "بداية" خلال اجتماع المجلس التنفيذى (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير الطرق بالقنطرة غرب وأبوصوير

محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads