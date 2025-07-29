"القومي للمرأة بالقليوبية" يطلق حملة لطرق الأبواب لرفع مستوى الوعي المجتمعي

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، حملة موسعة لطرق الأبواب على مدار يومين، تحت شعار "معًا بالوعي نحميها – صوتك هيفرق"، استهدفت قرى ومراكز (بنها، كفر شكر، طوخ، شبين القناطر، قليوب، الخانكة)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

"القومي للمرأة بالقليوبية" يطلق حملة موسعة لطرق الأبواب

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية أن الحملة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجالات داخل 28 قرية بـ6 مراكز بالمحافظة، مع التركيز على تعزيز الوعي السياسي لدى السيدات، خاصة في المناطق الريفية.

وشددت على أن المرأة شريك رئيسي في بناء الوطن، وصوتها الانتخابي يُعد أداة فعالة للتغيير الإيجابي، مشيرة إلى التفاعل الكبير من جانب السيدات خلال الحملة، ورغبتهن في المشاركة بالعملية الانتخابية واختيار من يمثل مصالحهن.

وأضافت ريان أن الحملة تستهدف دعم وتمكين المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، استمرارًا لدورها البارز في جميع الاستحقاقات السابقة، وذلك تماشيًا مع حرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز ثقافة المشاركة في صنع القرار.

القومي للمرأة،الحملة شهدت تنفيذ 5000 زيارة منزلية

من جانبها، أوضحت شيرين بركات، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن الحملة شهدت تنفيذ 5000 زيارة منزلية على مدار يومين، استهدفت 12530 مواطنًا من الرجال والسيدات بـ28 قرية.

كما سبقت الحملة مرحلة تدريبية للرائدات الريفيات وشابات المجلس والمتطوعين والقيادات الدينية، وذلك بالتعاون مع خبراء في التنمية البشرية وممثلي المبادرات الرئاسية بالمحافظة، لتوضيح رسائل الحملة وأهدافها.

وأكدت بركات أن الرسائل الأساسية التي نُقلت خلال الزيارات ركزت على أهمية المشاركة الانتخابية، ومنها: "الانتخابات حق لكل مواطن"، "صوتك بيحمى بلادك ويؤثر في الاختيار الصح"، و"انزل وشارك.. مصر محتجاك"، مشيرة إلى أن الفعاليات ستستمر خلال الأيام المقبلة لتغطية أكبر عدد من القرى والمراكز.

رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالقليوبية،تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة نجلاء الفرماوي، رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالقليوبية أن الحملة تأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، خاصة في محاور الحقوق السياسية والدينية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وأكدت الفرماوي أن الحملة لا تقتصر على التعريف بالإجراءات الانتخابية، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقة المرأة في قدرتها على إحداث التغيير، مشددة على أن مشاركة المرأة في الانتخابات تُسهم في ارتقاء دورها داخل مؤسسات الدولة وتوسيع وعيها بالقضايا العامة.

وقد تضمنت الحملة أيضًا شرحًا وافيًا لأهمية انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتوضيحًا للفروق بين نظامي القوائم والفردي، مع التركيز على أهمية اختيار المرشحين القادرين على تمثيل المواطنين بوعي ومسؤولية.

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