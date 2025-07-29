الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"القومي للمرأة بالقليوبية" يطلق حملة لطرق الأبواب لرفع مستوى الوعي المجتمعي

معًا بالوعي نحميها
معًا بالوعي نحميها – صوتك هيفرق"،فيتو

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، حملة موسعة لطرق الأبواب على مدار يومين، تحت شعار "معًا بالوعي نحميها – صوتك هيفرق"، استهدفت قرى ومراكز (بنها، كفر شكر، طوخ، شبين القناطر، قليوب، الخانكة)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة

القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

"القومي للمرأة بالقليوبية" يطلق حملة موسعة لطرق الأبواب 

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية  أن الحملة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في مختلف المجالات داخل 28 قرية بـ6 مراكز بالمحافظة، مع التركيز على تعزيز الوعي السياسي لدى السيدات، خاصة في المناطق الريفية.
وشددت على أن المرأة شريك رئيسي في بناء الوطن، وصوتها الانتخابي يُعد أداة فعالة للتغيير الإيجابي، مشيرة إلى التفاعل الكبير من جانب السيدات خلال الحملة، ورغبتهن في المشاركة بالعملية الانتخابية واختيار من يمثل مصالحهن.

وأضافت ريان أن الحملة تستهدف دعم وتمكين المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، استمرارًا لدورها البارز في جميع الاستحقاقات السابقة، وذلك تماشيًا مع حرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز ثقافة المشاركة في صنع القرار.

القومي للمرأة،الحملة شهدت تنفيذ 5000 زيارة منزلية 

من جانبها، أوضحت  شيرين بركات، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أن الحملة شهدت تنفيذ 5000 زيارة منزلية على مدار يومين، استهدفت 12530 مواطنًا من الرجال والسيدات بـ28 قرية.
كما سبقت الحملة مرحلة تدريبية للرائدات الريفيات وشابات المجلس والمتطوعين والقيادات الدينية، وذلك بالتعاون مع خبراء في التنمية البشرية وممثلي المبادرات الرئاسية بالمحافظة، لتوضيح رسائل الحملة وأهدافها.

وأكدت بركات أن الرسائل الأساسية التي نُقلت خلال الزيارات ركزت على أهمية المشاركة الانتخابية، ومنها: "الانتخابات حق لكل مواطن"، "صوتك بيحمى بلادك ويؤثر في الاختيار الصح"، و"انزل وشارك.. مصر محتجاك"، مشيرة إلى أن الفعاليات ستستمر خلال الأيام المقبلة لتغطية أكبر عدد من القرى والمراكز.

رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالقليوبية،تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة نجلاء الفرماوي، رئيس وحدة حقوق الإنسان والمبادرات  بالقليوبية أن الحملة تأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، خاصة في محاور الحقوق السياسية والدينية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وأكدت الفرماوي أن الحملة لا تقتصر على التعريف بالإجراءات الانتخابية، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقة المرأة في قدرتها على إحداث التغيير، مشددة على أن مشاركة المرأة في الانتخابات تُسهم في ارتقاء دورها داخل مؤسسات الدولة وتوسيع وعيها بالقضايا العامة.

وقد تضمنت الحملة أيضًا شرحًا وافيًا لأهمية انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتوضيحًا للفروق بين نظامي القوائم والفردي، مع التركيز على أهمية اختيار المرشحين القادرين على تمثيل المواطنين بوعي ومسؤولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القومي للمراة بالقليوبية رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني بمعهد بنها الإعدادي الثانوي بنين

لمار محمود بنت القليوبية تحصد ذهبية الكاراتيه بالبطولة الإفريقية

محافظ القليوبية: تقديم الدعم السريع لإنجاز مشروعات حياة كريمة

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

ماتت مكة فى غزة، كفن طفلة فلسطينية رحلت جائعة وصمة عار على جبين العالم (فيديو)

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

مصدر بالأهلي: أحمد عبد القادر يتلقى عرضا من ناد سعودي جديد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

بنك القاهرة يكشف حقيقة طرح شقق بسعر 500 ألف جنيه للوحدة

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منكران عظيمان للعرب في شهر صفر

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads