إصابة شخص في حادث عبور مشاة بطريق مصر – إسكندرية الزراعي بالقليوبية

شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي، أمام مزلقان بلتان طوخ القليوبية باتجاه القاهرة، حادثًا مروريًا، اليوم، إثر عبور أحد المواطنين للطريق، مما أسفر عن إصابته.

وتلقى مركز شرطة طوخ القليوبية ونقطة إسعاف طوخ بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصاب يُدعى سيف. أ. ط، يبلغ من العمر 62 عامًا، وقد أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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