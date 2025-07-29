الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق القناطر – بنها

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق خط 12 القناطر – بنها، القليوبية في منطقة سوق الخضار اتجاه بلتان، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

محافظ القليوبية: الجولات الميدانية كاشفة ولا تهاون في المخالفات

 حادث تصادم طريق خط 12 القناطر – بنها


تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

وتبين من الفحص أن من بين المصابين رئيس محكمة شبرا الخيمة، والذي كان يستقل إحدى السيارتين وقت وقوع التصادم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية شبرا الخيمة محكمة شبرا الخيمة محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مستشفي كفر شكر

مواد متعلقة

القليوبية تنظم ماراثون "يلا نجري ونمشي" احتفالًا بيوم الرياضة المصرية (صور)

محافظ القليوبية: الجولات الميدانية كاشفة ولا تهاون في المخالفات

لمار محمود بنت القليوبية تحصد ذهبية الكاراتيه بالبطولة الإفريقية

محافظ القليوبية يناقش إنشاء كوبري "عبودة" بشبين القناطر

الأكثر قراءة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

لليوم الرابع على التوالي.. الكهرباء تفشل في إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الفضة بالصاغة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

الجرام بـ 5790 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads