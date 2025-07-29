إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق القناطر – بنها

شهد طريق خط 12 القناطر – بنها، القليوبية في منطقة سوق الخضار اتجاه بلتان، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم طريق خط 12 القناطر – بنها



تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

وتبين من الفحص أن من بين المصابين رئيس محكمة شبرا الخيمة، والذي كان يستقل إحدى السيارتين وقت وقوع التصادم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته

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