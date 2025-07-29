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رياضة

وزير الرياضة يهنئ ياسر إدريس بتوليه نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية

أشرف صبحي وياسر إدريس،
أشرف صبحي وياسر إدريس، فيتو

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهنئة إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كأول مصري يتقلد هذا المنصب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة إلي أن هذه الثقة الدولية، تعكس كفاءة الكوادر المصرية في المجال الرياضي، ومتمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة ومزيدًا من النجاحات للرياضة المصرية عالميًا.

وفاز المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية World Aquatics، ليصبح بذلك أول مصري في تاريخ الرياضات المائية يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل الرياضي والإداري، ومؤشرًا قويًّا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الكوادر المصرية في المحافل الرياضية الدولية.

تمكين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية الدولية

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن فخره واعتزازه بهذا النجاح مقدمًا خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، وتمكين الكفاءات الوطنية في المواقع القيادية الدولية.

وأوضح المهندس ياسر إدريس أن التعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يتم على أكمل وجه.

كما توجه بالشكر إلى الكابتن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، على ثقته ودعمه، وعلى قيادته الحكيمة والمتميزة للاتحاد الدولي لألعاب الماء.

وفي ختام تصريحه، وعد إدريس ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عاليًا وتمثيلها بأفضل صورة على الساحة العالمية.

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ياسر إدريس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسباحة اللجنة الاوليمبية

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