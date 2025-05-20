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رياضة

ياسر إدريس يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـ «فيفا»

ياسر إدريس يستقبل
ياسر إدريس يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـ «فيفا»

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مصر، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الرياضية.

وضم الوفد كلًا من الدكتور محمد قطب، مدير برنامج فيفا، والدكتور عمرو محب، منسق فيفا والـCIES، والكابتن رغدة رجب، رئيس قطاع اتحاد اللياقة التنافسية.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة سبل التعاون في مجالات تطوير الكوادر الإدارية الرياضية، واطلع الوفد على الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية في هذا الإطار.

كما أجرى الوفد جولة داخل المتحف الخاص باللجنة الأولمبية المصرية، حيث تعرف على تاريخ المشاركات والإنجازات الأولمبية المصرية.

وأكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة على دعم الدارسين في دبلومة الفيفا، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مثل هذه البرامج في إعداد جيل جديد من القيادات الرياضية المؤهلة.

وحرص وفد الدبلومة على إهداء درع البرنامج لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية تقديرًا لحفاوة الاستقبال والتعاون المثمر.

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ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية فيفا

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