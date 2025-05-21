الأولمبية الأسترالية تهنئ ياسر إدريس بفوزه برئاسة "الأولمبية المصرية"

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم، خطاب تهنئة رسمي من اللجنة الأولمبية الأسترالية برئاسة إيان تشيسترمان، هنأت فيه المهندس ياسر إدريس بمناسبة نجاحه في الانتخابات وتوليه رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء في الخطاب: "بالنيابة عن اللجنة الأولمبية الأسترالية، أتقدم بأحر التهاني على استمرار قيادتكم كرئيس للجنة الأولمبية المصرية، ونقدر عاليًا مساهماتكم المتواصلة في الحركة الأولمبية".

وأضاف تشيسترمان في خطابه: "نتطلع إلى العمل معكم عن كثب في السنوات القادمة لتعزيز الروح الأولمبية والتعاون بين لجاننا".

من جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن شكره لنظيره الأسترالي إيان تشيسترمان على تهنئته، مؤكدًا تطلع اللجنة لتعزيز التعاون في إعداد الكوادر الرياضية، ومشيرًا إلى أنه وجه له دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

تستعد أستراليا حاليًا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، التي أُسند تنظيمها رسميًا إليها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

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