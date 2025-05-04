استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد وفدا رسميا من دولة جزر القمر في مقر اللجنة الأولمبية المصرية، بناء على الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية المصرية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم الفني الرياضي بدورة الألعاب الأولمبية للمحيط الهندي لعام 2027 التي تقام في جزر القمر.

ياسر إدريس يستقبل وزير الخارجية بجزر القمر لبحث سبل التعاون

وضم الوفد الرسمي من دولة جزر القمر السيد مباي محمد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، السيد محمد إسماعيل، رئيس اللجنة الأولمبية في جزر القمر، السفيرة شهر زاد عثمان،مندوبة الحكومة في وزارة الخارجية بجزر القمر، شمس الدين سيد علي، المدير العام لإدارة الشئون العربية في وزارة الخارجية بجزر القمر.

وفي البداية رحب المهندس ياسر إدريس، بضيوف مصر الكرام وأنهم في بلدهم الثاني مؤكدا على استعداد اللجنة الأولمبية المصرية على تقديم أوجه الدعم الفني لجزر القمر خلال استضافة دورة الألعاب الأولمبية للمحيط الهندي التي تقام في عام 2027.

ورحب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالدعوة التي تلقاها لزيارة جزر القمر لتقديم أوجه الدعم الفني لجزر القمر مجانا بهدف تعزيز الإدارة الفنية لدورة الألعاب الأولمبية للمحيط الهندي بحيث تكون كافة الأطر التنظيمية والفنية على أعلى مستوى.

من جانبه قدم مباي محمد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في جزر القمر شكره إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه الدائم لدولة جزر القمر، مقدما الشكر إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على التعاون المثمر الذي وجده خلال لقاء اليوم مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ونمو الرياضة في بلاده.

من جانبه أشاد معالي السيد محمد إسماعيل رئبس اللجنة الأولمبية بجزر القمر بحفاوة الترحاب والجولة التي تم تنظيمها لوفد جزر القمر في المتحف الأولمبي المصري وتم خلالها عرض التاريخ الأولمبي المصري والدولي بشكل شيق.

وتابع إن دورة الألعاب الأولمبية للمحيط الهندي لعام 2027 تضم 18 لعبة، موضحا أنه يسعى للاستفادة من التجربة المصرية لتحقيق النهضة الرياضية ونقلها إلى بلاده.

وحضر اللقاء من اللجنة الأولمبية المصرية اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد الرماية واللواء أشرف فرحات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد الهوكي.

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