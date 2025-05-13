اكتمال عقد منتخبات بطولة أمم أفريقيا للمحليين أغسطس 2025

اكتمل عقد منتخبات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا حيث ضمنت الجزائر التأهل بفوزها الكبير 3-0 على جامبيا.

كما قلبت جنوب أفريقيا تأخرها 1-0 أمام مالاوي لتتقدم 2-1 في مجموع المباراتين لتحسم تأهلها أيضا للبطولة.

وستلعب الجزائر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثالثة، بعد القرعة النهائية التي أجريت في فبراير من هذا العام.

ويشكل استكمال تشكيلة المنتخبات المشاركة علامة فارقة ومثيرة للبطولة التي طال انتظارها والتي من المقرر أن تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك في الفترة من 2 إلى 30 أغسطس 2025.

تعود منافسات أمم أفريقيا للمحليين إلى شرق أفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2016 في رواندا، وتعد بأن تكون فصلًا آخر مثيرًا للاحتفال بكرة القدم الأفريقية، من خلال مسابقة فريدة من نوعها تضم ​​أفضل اللاعبين المحليين من جميع أنحاء القارة.

ويسعى حامل اللقب السنغال للدفاع عن لقبه بعد فوز صعب في الجزائر العاصمة على الجزائر في عام 2022، بينما تتجه كل الأنظار إلى الثلاثي المضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا.

مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2024

المجموعة الأولى: كينيا، المغرب، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا

المجموعة ب: تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى

المجموعة ج: أوغندا، النيجر، غينيا، الجزائر، جنوب أفريقيا

المجموعة د: السنغال، غينيا الاستوائية، السودان، نيجيريا

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