محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار منزل بطنطا (فيديو)

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ إلى موقع حادث سقوط سقف الدور الثاني على سقف الدور الأول بمنزل قديم مكوَّن من طابقين (أرضي + أول علوي) مقام على حوائط حاملة ومونة طينية وتغطيه أسقف من العروق الخشبية وذلك بشارع الساحة الشعبية بحي ثان طنطا فور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وتابع محافظ الغربية ومرافقوه من موقع الحادث جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية السكان المحيطين وضمان سرعة التعامل مع الموقف بأقصى درجات الكفاءة والتنسيق مشددين على ضرورة اتخاذ كل التدابير التي تكفل تأمين المواطنين في محيط العقار.

وأوضح محافظ الغربية أن البلاغ تم التعامل معه على الفور حيث جرى إخطار جميع الجهات المعنية وشملت: رئاسة حي ثان طنطا، مرفق الإسعاف، الحماية المدنية، مديرية الصحة، وشركات الغاز والكهرباء والاتصالات، إلى جانب إدارة المرور، للتحرك العاجل إلى الموقع.

وقد تم الدفع بعدد (2) لودر من معدات حي ثان طنطا وحفار وجرار تابعين للمقاول السنوي بالحي بالإضافة إلى سيارة إنقاذ بري تابعة للحماية المدنية وسيارة إسعاف، مع فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المنطقة وفصل جميع المرافق (الكهرباء – الغاز – الاتصالات) كإجراء احترازي.

كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان طنطا مع تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي ثان طنطا بمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث أظهرت المعاينة أن المنزل لم يكن صادرًا بحقه قرار إزالة.

قرار “خطر داهم” للعقار

وعلى الفور، تم استصدار قرار “خطر داهم” للعقار وبدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في تنفيذ أعمال الإزالة الكاملة حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتحت إشراف ميداني مباشر من السيد المحافظ والأجهزة المعنية.

وأسفرت جهود فرق الحماية المدنية، خلال أعمال الرفع والبحث عن إنقاذ الابن من داخل المنزل حيث تم نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم عقب ساعات من العمل المتواصل العثور على جثمان والدته أسفل الأنقاض وجرى استخراجها وتسليمها إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية والطبية المتبعة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن “سلامة المواطن على رأس الأولويات وأن المحافظة لا تدّخر جهدًا في التدخل الفوري بكامل إمكاناتها عند حدوث أي طارئ” موجهًا الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة الاستجابة ودقة تنفيذ أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض مثمنًا دورهم البطولي والمهني في التعامل مع الحادث.

وتؤكد محافظة الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية تواصل أداء مهامها بكل التزام ومهنية تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ لحين استكمال الإجراءات والتأكد التام من تأمين الموقع.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة مؤكدة استمرار جهودها في متابعة ملف المباني القديمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشآت تُشكّل خطرًا على الأرواح.

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